CLB Ninh Bình thắng đậm CLB Thanh Hóa, SLNA vượt qua CLB Nam Định

Thi đấu trên sân nhà, CLB Ninh Bình chủ động chơi tấn công trước đội cựu vô địch Cúp quốc gia Thanh Hóa.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, Ninh Bình vượt lên dẫn trước ở giữa hiệp một. Phút 30, Mạch Ngọc Hà tạt bóng từ cánh phải, bóng đến chân ngoại binh Dos Anjos, trước khi tiền đạo ngoại này sút vào góc cao, ghi bàn giúp Ninh Bình mở tỷ số 1-0.

Ngoại binh ghi bàn, CLB Ninh Bình thắng đậm CLB Thanh Hóa (Ảnh: Ninh Bình FC).

Phút bù giờ thứ hai của hiệp một, hai ngoại binh của Ninh Bình phối hợp với nhau. Trong pha bóng này, Dos Anjos chuyền bóng cho Gustavo Henrique dùng tốc độ vượt qua hậu vệ đội Thanh Hóa, trước khi anh bấm bóng kỹ thuật qua người thủ môn đối phương, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng cố đô Hoa Lư.

Sang hiệp hai, Ninh Bình vẫn tiếp tục tấn công và họ có thêm hai bàn thắng nữa. Phút 64, tiền vệ Abdurakhmanov của Thanh Hóa bất cẩn chuyền bóng vào chân Gustavo Henrique của Ninh Bình, trước khi Gustavo Henrique dễ dàng kết thúc, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

Chưa dừng lại tại đây, phút 71, ngoại binh khác của đội Ninh Bình là Dos Anjos có pha đệm bóng chính xác, ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng cố đô Hoa Lư. Chiến thắng này giúp cho CLB Ninh Bình có 6 điểm trọn vẹn sau hai vòng đấu đầu tiên.

Ở cặp đấu khác diễn ra trong buổi tối nay (23/8), trên sân Vinh ở vòng 2 LPBank V-League 2025-26, SLNA bất ngờ có chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch V-League Nam Định.

CLB Nam Định bất ngờ thất bại trước SLNA (Ảnh: Lâm Anh).

Đội bóng xứ Nghệ mở tỷ số ở phút thứ 4, nhờ công của Văn Lương. Đến phút 10, Nam Định gỡ hòa 1-1, sau pha lập công của Lâm Ti Phông.

Sang hiệp hai, Nam Định là đội giữ bóng nhiều hơn, nhưng trước khi trận đấu kết thúc chừng 8 phút, đội chủ nhà SLNA có bàn thắng quyết định. Cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Reon Dale Moore có pha tung người đá vô lê đẹp mắt, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ Nghệ.