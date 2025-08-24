Quang Hải rực sáng giúp CLB CAHN thắng đậm CLB TPHCM

Trận đấu giữa CLB TPHCM và CLB CAHN diễn ra tối nay (24/8), trên sân Gò Đậu (TPHCM). Dù có lợi thế sân nhà, nhưng CLB TPHCM vẫn lép vế so với CLB CAHN sở hữu lực lượng tốt hơn hẳn.

CLB TPHCM (áo xanh) thua CLB CAHN (Ảnh: CLB TPHCM).

Bóng mới lăn khoảng 180 giây, CLB CAHN đã chọc thủng lưới đội chủ nhà. Quang Hải chuyền bóng một chạm cực kỳ tinh tế cho Alan lao xuống đối mặt với thủ môn Trần Minh Toàn bên phía CLB TPHCM. Alan dứt điểm quyết đoán vào góc xa, ghi bàn giúp CLB CAHN dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng vừa nêu, tinh thần của các cầu thủ đội CAHN tốt hẳn lên. Không những vậy, phút 41, đội khách còn được hưởng thêm lợi thế, do cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu của CLB TPHCM nhận thẻ đỏ.

Chơi hơn người, CLB CAHN tiếp tục lấn lướt trong hiệp hai và họ có thêm hai bàn thắng nữa. Phút 62, ngoại binh Leo Artur chuyền bóng thông minh cho Quang Hải.

Đội trưởng của đội CAHN thoát qua bẫy việt vị của CLB TPHCM, trước khi Quang Hải đặt lòng khéo léo vào lưới, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB CAHN.

Chưa dừng lại tại đây, đến phút 71, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking có tiếp bàn thắng thứ 3.

Trong tình huống này, Alan dùng tốc độ và sức mạnh vượt qua hậu vệ của CLB TPHCM. Alan tạt bóng chính xác từ cánh phải, Leo Artur có mặt đúng lúc, đệm bóng từ cự ly gần, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho CLB CAHN.

Đây là trận thắng đầu tiên của CLB CAHN tại LPBank V-League 2025-2026. Trận thắng này giúp đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, với 4 điểm sau hai vòng đấu.