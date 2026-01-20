Sự đối lập về triết lý bóng đá giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc

Tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đang cho thấy hình ảnh của hai đội bóng đối lập nhau. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Kim Sang Sik, “Rồng vàng” đã lột xác thành một tập thể chơi bóng đầy chủ động.

U23 Việt Nam sẵn sàng chơi sòng phẳng với những đối thủ mạnh nhất châu lục (Ảnh: AFC).

Hình ảnh các cầu thủ áo đỏ tự tin cầm bóng, đẩy cao đội hình và pressing (gây áp lực) ngay trên phần sân của U23 UAE hay U23 Saudi Arabia đã trở thành thương hiệu tại giải đấu năm nay. U23 Việt Nam vào bán kết bằng sự lỳ lợm của một đội bóng mang theo khát vọng chinh phục, sẵn sàng chơi sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào.

Ngược lại, U23 Trung Quốc lại tiến vào nhóm 4 đội mạnh nhất bằng một kịch bản kỳ lạ. Họ chủ động nhường hoàn toàn thế trận, co cụm phòng ngự và chờ đợi may mắn ở các loạt sút luân lưu.

Lối chơi thực dụng đã giúp U23 Trung Quốc đi tiếp, nhưng nó cũng phơi bày một hàng công yếu kém nhất trong lịch sử các kỳ bán kết khi đội bóng đất nước tỷ dân chỉ có vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích sau 4 trận đấu.

Sự đối lập còn hiện hữu rõ nét ở nền tảng thể chất. U23 Việt Nam đã khiến cả châu Á ngỡ ngàng khi vẫn có thể bứt tốc mạnh mẽ ở phút 120 của trận tứ kết. Việc duy trì được cự ly đội hình chặt chẽ và cường độ vận động khủng khiếp giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik luôn chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp tay đôi.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc thường bộc lộ dấu hiệu "hụt hơi" từ nửa sau hiệp 2. Sự chậm chạp trong các tình huống chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công khiến các đợt lên bóng của họ dễ dàng bị bẻ gãy.

Nếu không thể cải thiện tốc độ luân chuyển bóng, các tiền vệ Trung Quốc sẽ rất khó lòng đứng vững trước những cầu thủ giàu tốc độ bên phía Việt Nam như Đình Bắc, Thái Sơn hay Lý Đức.

Tâm thế bước vào trận bán kết của hai đội cũng mang hai sắc thái khác nhau. U23 Việt Nam đang nắm giữ lợi thế tâm lý tuyệt đối khi liên tục đánh bại đối thủ ở các giải đấu gần đây, tiêu biểu là chiến thắng tại Panda Cup 2025. Vị thế "cửa trên" sẽ giúp các cầu thủ trẻ của chúng ta nhập cuộc với sự tự tin nhất định.

U23 Việt Nam tự tin giành tấm vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc đang đứng trước những áp lực vô hình. Việc bị đánh giá chỉ có 6% cơ hội chiến thắng (theo siêu máy tính AFC) cùng lối đá bị chỉ trích là thiếu sáng tạo đang đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ Đông Á. Họ buộc phải thay đổi nếu không muốn trở thành "quân xanh" trong màn trình diễn của U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, trong bóng đá, con số thống kê hay sự lấn lướt về lối chơi chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng tấm vé đi tiếp. Với vị thế là đội bóng "cửa trên" cùng sự hưng phấn đang lên cao, đây là thời điểm vàng để thầy trò HLV Kim Sang Sik chứng tỏ sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở những con số dự đoán khô khan, mà hiện hữu trong từng bước chạy không mệt mỏi trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Al Faisal (Saudi Arabia).