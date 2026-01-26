HLV Kim Sang Sik: "Chấn thương của Hiểu Minh là ký ức buồn với tôi"

U23 Việt Nam vừa trải qua giải U23 châu Á thành công khi giành vị trí thứ ba sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. Sau giải đấu, báo Dân trí đã có buổi phỏng vấn trực tuyến với HLV Kim Sang Sik.

Trong đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đã chia sẻ về hành trình đã qua của U23 Việt Nam cũng như định hướng tương lai của bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang SIk trả lời phỏng vấn báo Dân trí sáng 26/1 (Ảnh: Quyết Thắng).

Chấn thương của Hiểu Minh là ký ức buồn với U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương đồng giải U23 châu Á. Cảm xúc đọng lại trong ông là gì?

- Các cầu thủ luôn thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc. Chính tư tưởng đó đã tạo nên thành công cho U23 Việt Nam trước các đối thủ mạnh. Tôi rất vui khi các cầu thủ đã làm khó được đối thủ.

Sau 8 năm, bóng đá Việt Nam mới lại có một lứa U23 tạo dấu ấn ở châu lục. Ông sẽ làm gì để cùng thế hệ này tạo một chu kỳ thành công bền vững cho đội tuyển quốc gia?

- Với đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay, không hẳn có cầu thủ nào nổi bật hơn hẳn. Đội bóng được xây dựng đồng đều và dựa trên sự gắn kết mới tạo nên thành công. Tôi rất chờ đợi lứa cầu thủ, với kinh nghiệm và sự tự tin sau khi đạt được thành tích tốt ở SEA Games và giải U23 châu Á. Với sự tự tin ấy, họ có cơ hội lớn phục vụ cho đội tuyển quốc gia.

Để bắt đầu cho trận đấu với tuyển Malaysia vào tháng 3 sắp tới, những cầu thủ như Đình Bắc, Văn Khang sẽ có cơ hội tham dự cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Đáng tiếc một chút khi Đình Bắc không thể tham dự trận gặp Malaysia do án phạt sau tấm thẻ đỏ ở trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc.

Tình huống khiến Hiểu Minh dính chấn thương (Ảnh: AFC).

Thành công của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á cho thấy bóng đá Việt Nam có thể đặt mục tiêu cao ở đấu trường châu lục và World Cup. Tham vọng dài hạn của ông với bóng đá Việt Nam là gì?

- Tôi và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tạo ra kế hoạch dài hạn, hướng tới tương lai cho đội tuyển Việt Nam để có thể tham dự World Cup. Thành công ở giải đấu năm nay có thể giúp các cầu thủ tự tin chơi tốt hơn nữa.

Chúng tôi cho thấy có khả năng chơi tốt ở các giải đấu ở châu Á. Tôi hy vọng một vài cầu thủ có thể ra nước ngoài thi đấu ở các giải đấu lớn hơn ở nước ngoài. Điều đó sẽ tạo tiền đề giúp bóng đá Việt Nam tiến xa hơn.

So với chức vô địch AFF Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games 33, thành công ở giải U23 Châu Á năm nay với ông có gì đặc biệt? Ông có thể hé lộ bí quyết chiến thuật của mình để giúp đội bóng thành công?

- U23 Việt Nam gặp những đối thủ rất mạnh ở giải đấu lần này, bắt đầu từ trận gặp U23 Jordan tới trận gặp U23 Hàn Quốc. Các đối thủ có kỹ thuật tốt, thể hình cao to nhưng các cầu thủ không chùn bước, thể hiện tốt phẩm chất cá nhân, tuân thủ chiến thuật để tạo nên kết quả tốt. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào về các cầu thủ.

Tôi biết rằng với U23 Việt Nam, từng cá nhân vẫn còn nhiều mặt hạn chế nên chúng tôi tập trung vào khâu tổ chức, để các cầu thủ di chuyển thành một khối, nên mới có thể tạo ra kết quả tốt như vậy.

Trong quá trình vừa qua, chúng tôi đã tận dụng các tình huống cố định. Ngoài ra, các cầu thủ của chúng ta dù thấp bé nhưng tập trung kèm người rất tốt nên đội bóng mới không thủng lưới nhiều từ các tình huống bóng chết. Đó là một phần quan trọng trong chiến tích vừa qua.

Đặc biệt, nói về chiến thuật, đối phương có thể đi bóng qua một người nhưng luôn có một người đằng sau hỗ trợ, tạo nên khối phòng ngự vững chắc.

Ông đánh giá thế nào về hành trình của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2026? Thời khắc nào để lại cho ông nhiều cảm xúc đặc biệt ở lần đầu dẫn dắt đội dự giải châu lục?

- Tôi cùng ban huấn luyện tập trung khá lo lắng sau SEA Games khi các cầu thủ chỉ được nghỉ một vài ngày và phải di chuyển sang Qatar chuẩn bị cho giải U23 châu Á. Về thể lực, đội khá mệt mỏi sau hành trình dài tại SEA Games, trong khi các đối thủ tại giải đấu châu lục có nền tảng thể lực rất tốt, vì vậy chúng tôi phải thật sự kỹ lưỡng.

Hình ảnh tôi nhớ nhất tại giải đấu vừa qua là khi chứng kiến Hiểu Minh gặp chấn thương. Đó là thời khắc tôi cảm thấy rất buồn.

Trong trận đấu với Hàn Quốc, sau khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ, đẩy đội bóng vào tình thế 10 chống lại 11. Trong 30 phút hiệp phụ rất dài, tôi cũng không biết nói gì với cầu thủ, tôi chỉ biết động viên các em cố gắng chiến đấu để tiến vào loạt sút luân lưu.

Trong trận thắng U23 Hàn Quốc, liệu có phải sự am hiểu nền bóng đá quê nhà giúp ông dẫn dắt toàn đội giành chiến thắng trên chấm luân lưu, kể cả khi phải chơi thiếu người ở hiệp phụ?

- Đội tuyển U23 Hàn Quốc hay các đối thủ khác đều sở hữu những cầu thủ có tốc độ tốt, cao to. Trong tình huống đối mặt 1-1, cầu thủ của U23 Việt Nam có thể bị vượt qua, nhưng chúng ta phải có phương án bọc lót. Tôi nói với các cầu thủ phải tận dụng các tình huống cố định, để tạo bước ngoặt tiến tới chiến thắng trước các đối thủ.

Ở trận tranh hạng 3, rất tiếc chúng ta lại để U23 Hàn Quốc gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn 30 giây. Tuy nhiên, trong 30 phút hiệp phụ, các cầu thủ đã chiến đấu rất kiên cường để bảo vệ tỷ số và sau đó chiến thắng trong loạt đấu luân lưu.

Phóng viên Dân trí chụp hình cùng HLV Kim Sang Sik trong buổi giao lưu với độc giả (Ảnh: Quyết Thắng).

Cánh cửa ở đội tuyển quốc gia Việt Nam luôn mở rộng với các cầu thủ U23 Việt Nam

Ở các trận đấu gặp các đối thủ Tây Á, U23 Việt Nam cho thấy sự vượt trội về thể lực và có khả năng khai thác điểm yếu của đối phương. Ban huấn luyện có bí quyết gì đặc biệt không?

- Trước giải đấu, tôi cũng biết các cầu thủ Việt Nam có thể lực tốt. Cả đội vừa trải qua kỳ SEA Games. Tôi biết họ đều mệt mỏi nhưng các cầu thủ vẫn duy trì thể lực tốt. Trong các buổi tập ở Saudi Arabia, chúng tôi cũng tập trung rèn luyện thể lực. Tôi cũng cho các cầu thủ tập các bài tập chống đẩy, để họ có phần thân trên tốt, để có thể đấu lại những đối thủ to cao.

Khi bước vào giải đấu gặp nhiều đối thủ mạnh, đặc biệt là khi họ thường pressing tầm cao. Do đó, tôi đưa các bài tập cho các cầu thủ chạy cánh (Phi Hoàng, Minh Phúc) hay các tiền đạo lệch (Lê Phát, Đình Bắc) thường xuyên thực hiện các tình huống thả bóng ra sau lưng hàng thủ đối phương, để phá sức đối thủ.

Sau giải U23 châu Á, U23 Việt Nam có khá nhiều cá nhân nổi bật. Theo ông, những cầu thủ nào sẵn sàng lên khoác áo đội tuyển quốc gia?

- Cánh cửa ở đội tuyển quốc gia luôn mở rộng với các cầu thủ U23 Việt Nam. Trong thời gian tới, họ sẽ trở về CLB. Tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục cải thiện hơn ở CLB, dựa theo những gì tôi nhắc nhở.

Một vài cầu thủ như Đình Bắc, Thái Sơn, Nhật Minh, Lý Đức… đã thi đấu nổi bật. Họ có thể được gọi lên đội tuyển quốc gia nếu tiếp tục thi đấu tốt.

HLV Kim Sang Sik khẳng định cánh cửa ở đội tuyển Việt Nam luôn rộng mở với các cầu thủ U23 (Ảnh: Quyết Thắng).

Ông có thông điệp nào gửi người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết âm lịch?

- Tôi biết người hâm mộ Việt Nam đã đổ ra đường ăn mừng sau mỗi chiến thắng của U23 Việt Nam tại các giải đấu vừa qua. Đó là nguồn động lực lớn, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ sau mỗi trận đấu rất mệt mỏi.

Sắp tới là Tết âm lịch của Việt Nam, tôi xin chúc toàn thể người dân Việt Nam năm mới ấm lo, an lành, hạnh phúc bên người thân và gia đình.

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

U23 Việt Nam khép lại hành trình U23 châu Á 2026 với tấm huy chương đồng đầy ấn tượng, khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đội tuyển đã tạo nên bất ngờ lớn, trở thành một trong những đội bóng đáng chú ý nhất tại giải đấu ở Saudi Arabia.

U23 Việt Nam giành HCĐ U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Không được đánh giá cao trước giải, U23 Việt Nam đã gây bất ngờ lớn khi thể hiện lối chơi tự tin, kỷ luật và bản lĩnh. Ở vòng bảng, đội tuyển đã trình diễn phong độ ổn định với khả năng phòng ngự chặt chẽ và tấn công linh hoạt, giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Jordan, 2-1 trước Kyrgyzstan và 1-0 trước chủ nhà Saudi Arabia. U23 Việt Nam cùng U23 Nhật Bản là hai đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng.

Tiếp đà thăng hoa, U23 Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ tại vòng loại trực tiếp với chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết. Dù phải dừng bước tại bán kết trước Trung Quốc, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và giành chiến thắng thuyết phục trước Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba, mang về tấm huy chương đồng danh giá.

Thành công tại U23 châu Á 2026 tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của HLV Kim Sang Sik cùng bóng đá Việt Nam. Trước đó, ông đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng tầm bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik đang gặt hái thành công cùng bóng đá Việt Nam (Ảnh: AFC).

Sáng 26/1, HLV Kim Sang Sik đã có buổi chia sẻ với Dân trí về hành trình chinh phục tấm huy chương đồng tại U23 châu Á 2026 và những mục tiêu lớn phía trước của bóng đá Việt Nam.