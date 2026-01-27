Cầu thủ U23 Trung Quốc được CLB Ngoại hạng Anh chiêu mộ sau giải U23 châu Á

Theo báo giới Anh, tiền vệ phòng ngự Xu Bin của U23 Trung Quốc đã bay sang Anh ngay sau thất bại 0-4 trước U23 Nhật Bản ở trận chung kết tại Jeddah (Saudi Arabia) vào hôm 24/1, nhằm hoàn tất quá trình chuyển nhượng với CLB Wolves ở giải Ngoại hạng Anh. Mức phí ở thương vụ này không được tiết lộ.

Xu Bin sắp gia nhập CLB Wolves ở giải Ngoại hạng Anh (Ảnh: Sohu).

Theo nguồn tin trên, nhiều khả năng Xu Bin sẽ được Wolves cho mượn tới một CLB đang thi đấu tại Championship (giải hạng Nhất Anh) trong phần còn lại của mùa giải châu Âu 2025/2026 để tích lũy kinh nghiệm.

Tại giải U23 châu Á vừa qua, Xu Bin đóng vai trò trụ cột ở tuyến giữa với khả năng đánh chặn và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả, góp công lớn giúp U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận chung kết của một giải đấu cấp châu lục.

Chia sẻ với hãng thông tấn Tân Hoa Xã sau trận chung kết giải U23 châu Á, Xu Bin hé lộ về khả năng sang Anh thi đấu: “Tôi nghĩ rất nhiều cầu thủ cùng thế hệ với tôi có đủ khả năng thử sức ở các giải đấu nước ngoài. Tôi muốn trở thành người tiên phong, làm gương cho điều đó”.

Tiền vệ này nhấn mạnh việc thi đấu tại châu Âu sẽ là con đường hiệu quả để nâng cao trình độ chuyên môn: “Tôi muốn mở rộng tầm nhìn, trải nghiệm môi trường bóng đá châu Âu và xem điều đó giúp tôi tiến bộ đến đâu. Khi đã quyết định ra nước ngoài thi đấu, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi thách thức, bao gồm cả rào cản ngôn ngữ”.

Xu Bin sinh năm 2004, anh trưởng thành từ Học viện bóng đá Guangzhou Evergrande và ra mắt giải vô địch quốc gia Trung Quốc vào năm 2022 trong màu áo Guangzhou FC, trước khi gia nhập Qingdao West Coast theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 1/2025.

Xu Bin thi đấu nổi bật ở tuyến giữa của U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Ở mùa giải vô địch Trung Quốc 2025, anh ra sân 30 trận, đóng góp 3 pha kiến tạo, đồng thời duy trì phong độ ổn định trong suốt chiến dịch U23 châu Á. Xu Bin đá chính 5/6 trận của U23 Trung Quốc, thực hiện 10 pha đánh chặn, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 73%, qua đó khẳng định vai trò quan trọng trong khâu chuyển trạng thái của đội bóng.

Hiện tại, CLB Wolves thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Quốc Fosun International. Đội bóng có biệt danh “Bầy sói” đang đứng cuối bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh, chỉ giành được 8 điểm sau 23 vòng đấu và đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng rất lớn.

Tuy nhiên, do quy định cấp giấy phép lao động nghiêm ngặt của Vương quốc Anh đối với cầu thủ ngoài EU, Xu Bin được cho là chưa đủ điều kiện thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Ngay cả khi thương vụ được hoàn tất, phương án khả thi nhất vẫn là để anh ra sân theo dạng cho mượn, nhiều khả năng tại giải hạng nhất Anh hoặc một giải đấu khác ở châu Âu.