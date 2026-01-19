Nhận diện sức mạnh U23 Trung Quốc: Đối thủ khó chơi với U23 Việt Nam

U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu

Giải mã sức mạnh của U23 Trung Quốc

4 trận chỉ ghi được 1 bàn thắng nhưng vẫn giành vé vào bán kết giải U23 châu Á 2026, khiến nhiều người chủ quan cho rằng U23 Trung Quốc không phải là đối thủ làm khó được U23 Việt Nam ở trận đấu diễn ra vào tối mai (22h30 ngày 20/10, giờ Việt Nam).

Bởi lẽ, chính một phần chủ quan đã khiến U23 Uzbekistan - nhà vô địch giải đấu ngay trên đất Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018 - phải trả giá bằng trận thua cay đắng trong loạt sút luân lưu trước U23 Trung Quốc ở vòng tứ kết.

U23 Trung Quốc sở hữu một hàng thủ vững chắc khi vẫn giữ sạch lưới sau 390 phút tại giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Không cay đắng làm sao được khi U23 Uzbekistan kiểm soát bóng tới 78%, tung ra tới 22 cú sút về phía khung thành đối phương, trong đó có 7 pha dứt điểm trúng đích nhưng cuối cùng vẫn để thua một đối thủ chỉ tập trung phòng ngự bên phần sân nhà.

Ở trận tứ kết, U23 Trung Quốc chỉ kiểm soát bóng 22% và gần như vô hại bên phần sân của U23 Uzbekistan khi chỉ có 4 pha dứt điểm vu vơ không gây tổn hại với khung thành của đội bóng Trung Á. Thế nhưng thủ thành Li Hao có thể khiến người Uzbekistan nhớ mãi khi anh đã có một ngày thi đấu xuất thần, với 8 pha cứu thua trong 120 phút thi đấu hiệp chính và hiệp phụ.

Đáng chú ý, pha cứu thua thứ 9 của thủ thành sinh năm 2004 trong loạt sút luân lưu đã khiến U23 Uzbekistan dừng bước tại giải U23 châu Á 2026. Li Hao không chỉ là người hùng của U23 Trung Quốc ở trận đấu với U23 Uzbekistan, mà chính là nhân tố then chốt để giúp đội bóng "đất nước tỷ dân" là đội duy nhất vẫn giữ sạch lưới tại giải U23 châu Á khi bước vào vòng bán kết.

"Khi sức mạnh trên lý thuyết của chúng ta yếu hơn đối thủ, ý nghĩa của trận đấu này không chỉ nằm ở việc vượt trội hơn họ về chiến thuật và kỹ thuật, mà còn ở việc cống hiến hết mình để trụ vững, chờ đợi cơ hội lật ngược tình thế", tờ Sina Sport đã nhấn mạnh về tinh thần chiến đấu của U23 Trung Quốc và khiến các đối thủ đều phải nản lòng trước sức mạnh của hàng phòng ngự do họ tạo ra.

Chính vì vậy có thể nhận định trận bán kết giữa U23 Việt Nam với U23 Trung Quốc sẽ là cuộc so tài giữa một đội tuyển có hàng công xuất sắc khi đã ghi được 8 bàn thắng với một đội tuyển có hàng thủ vững chắc khi vẫn chưa để thủng lưới bàn nào.

Thủ thành Li Hao là thử thách lớn với hàng công của đội tuyển U23 Việt Nam ở trận bán kết (Ảnh: AFC).

"Điểm mấu chốt của trận đấu là cuộc đối đầu giữa "lá chắn" kiên cố nhất và "ngọn giáo" sắc bén nhất. Đội tuyển Trung Quốc đã xây dựng được hàng phòng ngự vững chắc nhất trong giải đấu này.

Ngược lại, hàng công của Việt Nam lại vô cùng mạnh mẽ. Lối chơi tấn công của họ không dựa vào các ngôi sao cá nhân, mà dựa trên hệ thống chuyền bóng và kiểm soát bóng linh hoạt cùng những pha phản công nhanh.

Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ, đã có 3 bàn thắng và 1 pha kiến ​​tạo trong giải đấu này. Khả năng chọn vị trí và dứt điểm của anh sẽ là thử thách lớn nhất đối với hàng phòng ngự Trung Quốc", tờ Sina Sport nói về cuộc so tài giữa hai đội.

Những khó khăn U23 Việt Nam phải đối mặt

Theo nhận định của giới chuyên môn, lối chơi của U23 Trung Quốc có thể khiến U23 Việt Nam gặp khó khăn lớn nhất trong số các đội đã đụng độ từ đầu giải đến giờ. Nhìn vào 4 trận thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik, có thể thấy các cầu thủ U23 Việt Nam rất mạnh ở khả năng phản công cũng như các tình huống cố định.

Tuy nhiên, lối chơi của U23 Việt Nam được dự báo sẽ gặp khó trước cách chơi của U23 Trung Quốc khi đội bóng này sử dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2, ưu tiên phòng ngự nhờ vào thể hình cao to của các hậu vệ thuộc dạng nhất nhì ở giải đấu này.

"Đội bóng của HLV Antonio Puche chưa bao giờ nổi tiếng với lối chơi hào nhoáng. Sơ đồ 5-3-2 của ông thường bị chỉ trích là thụ động và quá phụ thuộc vào những đường chuyền dài.

Tuy nhiên, chính sự "đơn giản" bị hiểu lầm này lại chứa đựng trí tuệ bóng đá ở mức cao nhất: Ông đã rèn luyện một nhóm cầu thủ trẻ với độ tuổi trung bình chỉ 20,8 năm thành một cỗ máy phòng ngự tinh vi, tạo nên một đội giữ sạch lưới duy nhất trong giải đấu này. Đây không phải là may mắn, bởi đằng sau may mắn thực chất là kỹ năng tổ chức", tờ Sina Sport nói về "vũ khí" của U23 Trung Quốc trong hành trình vào bán kết.

HLv Antonio Puche giúp U23 Trung Quốc lập dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành vé vào bán kết giải U23 châu Á (Ảnh: Sina).

Một điều cần phải nhắc đến nữa là U23 Trung Quốc đang được dẫn dắt bởi một HLV dày dạn kinh nghiệm là Antonio Puche. Tại giải U20 châu Á diễn ra vào năm 2023, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã gây ấn tượng khi giúp đội tuyển U23 Trung Quốc vốn bị đánh giá thấp đã giành chiến thắng trước Saudi Arabia, cầm hoà trước Hàn Quốc và chỉ để thua tiếc nuối trong hiệp phụ.

Những gì mà Antonio Puche xây dựng cho U23 Trung Quốc có phần nào giống với U23 Việt Nam từng giành ngôi á quân năm 2018 dưới thời HLV Park Hang Seo, khi tạo ra một cỗ máy phòng ngự vững chắc và chờ cơ hội kết liễu đối phương bằng mọi cách, kể cả trong hiệp chính, hiệp phụ hay trong loạt sút luân lưu.

Liệu U23 Việt Nam có thể "giải mã" được U23 Trung Quốc ở trận bán kết hay không, kết quả sẽ đến vào tối 20/1. Tin vui là HLV Kim Sang Sik đã tự tin tuyên bố ở buổi họp báo trước trận đấu, rằng U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Trung Quốc để giành vé vào chung kết.