U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc (22h30 hôm nay): Ký ức Thường Châu lịch sử

*Trận bán kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 hôm nay (20/1), trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, tại Jeddah (Saudi Arabia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

U23 Trung Quốc hiện là đội có hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu năm nay, họ chưa thủng lưới bàn nào qua 4 trận đấu. U23 Trung Quốc sở hữu thủ môn Li Hao nằm trong nhóm thủ thành tốt nhất.

U23 Việt Nam sẵn sàng đặt vé cho trận chung kết (Ảnh: AFC).

Chính thủ thành này đã cứu nhiều bàn thua cho đội bóng trẻ đến từ quốc gia tỷ dân tại giải năm nay. Riêng ở trận gặp U23 Uzbekistan ở tứ kết, thủ thành Li Hao có đến 8 pha cứu thua cho U23 Trung Quốc.

Tuy nhiên, bất chấp điều đó, U23 Việt Nam vẫn có sự tự tin cao độ trước trận bán kết. U23 Việt Nam là đội bóng sở hữu hàng tấn công tốt thứ nhì tại giải, với 8 bàn thắng ghi được qua 4 trận (bình quân hai bàn/trận).

Cách ghi bàn của đội bóng của HLV Kim Sang Sik rất đa dạng. Chúng ta đã ghi bàn bằng các pha tạt cánh đánh đầu, ghi bàn từ những tình huống cố định, từ các pha đột phá cá nhân lẫn phối hợp trung lộ...

Với sự đa dạng về mặt lối chơi như trên, U23 Việt Nam tự tin rằng chúng ta có thể khoan thủng hệ thống phòng ngự của U23 Trung Quốc.

Ngoài ra, về mặt lối chơi, U23 Việt Nam cũng không việc gì phải nôn nóng trước U23 Trung Quốc. Nếu đối thủ chơi chậm, chắc, chúng ta cũng có thể chơi theo cách tương tự.

Điều khác biệt giữa đôi bên ở chỗ cùng lối chơi chậm, chắc, nhưng khi cần U23 Việt Nam có thể thay đổi tốc độ, bất ngờ đá nhanh để làm đối thủ choáng váng, còn U23 Trung Quốc thì không.

U23 Việt Nam sẽ khuất phục thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc (Ảnh: Sohu).

Các đường chuyền dài và những pha bóng bổng của U23 Trung Quốc cũng không phải là ưu thế tuyệt đối so với U23 Việt Nam. Bởi, ở hàng phòng ngự, đội bóng của HLV Kim Sang Sik cũng không thiếu các trung vệ có thể hình đẹp, như Hiểu Minh (1m84), Lý Đức (1m82) và đặc biệt là thủ môn Trung Kiên (1m91).

Những cầu thủ vừa nêu rất giỏi chống bóng bổng, nên họ không lo ngại nếu phải đối chọi với những đường chuyền dài và những pha không chiến của U23 Trung Quốc.

Thậm chí, nếu U23 Trung Quốc muốn kéo dài trận đấu tới loạt sút luân lưu, như họ từng làm trước U23 Uzbekistan ở tứ kết, U23 Trung Quốc cũng chưa chắc thắng U23 Việt Nam. Cầu thủ U23 Việt Nam hiện có bản lĩnh, thể lực rất tốt, cộng với thủ môn Trần Trung Kiên bắt 11m rất hay.

So về năng lực chuyên môn, thủ thành Trần Trung Kiên không kém thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc. Trần Trung Kiên cũng nằm trong nhóm những thủ môn giỏi nhất của giải U23 châu Á 2026.

Điều quan trọng tiếp theo, đặt trường hợp U23 Trung Quốc ghi bàn trước, U23 Việt Nam vẫn có đường gỡ hòa và lật ngược thế cờ, như từng thực hiện trước U23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33 cách đây khoảng một tháng.

Ngược lại, nếu U23 Việt Nam ghi bàn trước, U23 Trung Quốc rất khó gỡ, thậm chí đội bóng trẻ của quốc gia tỷ dân còn dễ thua thêm.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 2-0.