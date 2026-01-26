AFC công bố án phạt liên quan đến tấm thẻ đỏ của Đình Bắc

So với tấm thẻ đỏ của trung vệ Phạm Lý Đức phải nhận trong trận bán kết với U23 Trung Quốc tối 20/1, tấm thẻ đỏ của Nguyễn Đình Bắc được đánh giá có mức độ nhẹ hơn, ít bạo lực hơn.

Lý Đức có hành vi đánh nguội cầu thủ U23 Trung Quốc, nên xét theo hành vi, hành vi của trung vệ này mang tính bạo lực hơn. Thế nên, Lý Đức bị treo giò 3 trận quốc tế chính thức kế tiếp, tính từ sau trận bán kết giải U23 châu Á 2026 với U23 Trung Quốc.

Đình Bắc có thể vắng mặt ở hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 (Ảnh: AFC).

Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Đình Bắc bị treo giò hai trận quốc tế chính thức kế tiếp, tính từ sau trận gặp U23 Hàn Quốc. Đình Bắc đã hết tuổi tham dự các giải đấu ở cấp độ U23, nên anh sẽ bị treo giò ở cấp độ đội tuyển quốc gia, trong thời gian tới, nếu anh được gọi vào đội tuyển.

Các trận quốc tế chính thức gần nhất của đội tuyển Việt Nam sẽ là trận đấu với Malaysia ngày 31/3, thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 và AFF Cup 2026, diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8.

Nếu HLV Kim Sang Sik triệu tập Đình Bắc cho trận đấu với Malaysia, Đình Bắc sẽ bị treo giò ở trận đấu ấy và trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2026, gặp đội thắng trong cặp đấu play-off tranh vé vớt giữa Brunei và Timor Leste.

Đình Bắc giành danh hiệu vua phá lưới giải U23 châu Á 2026, anh sẽ là chân sút quan trọng ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong thời gian tới (Ảnh: AFC).

Còn nếu HLV Kim Sang Sik không triệu tập Đình Bắc cho trận đấu với Malaysia vào ngày 31/3 tới đây, anh sẽ bị treo giò ở hai trận đấu đầu tiên vòng bảng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026. Đó là gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Brunei và Timor Leste (ngày 24/7), sau đó là gặp Singapore (ngày 31/7).

Do tính chất quá quan trọng của trận Việt Nam - Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, nên HLV Kim Sang Sik có lẽ sẽ không triệu tập Đình Bắc cho trận đấu ấy (không thể gọi một cầu thủ lên đội tuyển chỉ để cầu thủ ấy giảm án treo giò, ở một trận đấu sống còn). Thế nên, nhiều khả năng Đình Bắc sẽ vắng mặt ở hai trận đấu đầu tiên thuộc AFF Cup 2026.

Tương tự như thế là trường hợp của trung vệ Lý Đức (đã thụ án một trận bị treo giò, là trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc ngày 23/1). Ông Kim có thể cũng không gọi Lý Đức cho trận đấu với Malaysia ở vòng loại Asian Cup.

Thay vào đó, Lý Đức có thể sẽ vắng mặt ở hai trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2026, nếu anh được triệu tập dự giải vô địch bóng đá Đông Nam Á vào giữa năm nay.