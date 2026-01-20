Steve Darby: “U23 Việt Nam biết cách chiến thắng U23 Trung Quốc”

Hôm nay, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết giải U23 châu Á 2026 với U23 Trung Quốc. Đây là trận đấu được người hâm mộ bóng đá hai nước cũng như trên khắp châu Á mong chờ. Trong những năm qua, U23 Việt Nam đang chiếm ưu thế khi thắng 2, hòa 1, thua 1 trong 4 trận gần nhất gặp U23 Trung Quốc.

Trước trận đấu, phóng viên Dân trí đã có cuộc phỏng vấn HLV kỳ cựu người Anh, Steve Darby về cơ hội của U23 Việt Nam. Ông Darby từng có nhiều năm làm việc ở Đông Nam Á (Thái Lan, Việt Nam, Lào, Malaysia) nên rất am hiểu bóng đá Việt Nam cũng như khu vực.

U23 Việt Nam cho thấy sự hiệu quả khi giành chiến thắng trước U23 UAE (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam có thể tự tin đánh bại U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam đã vượt qua U23 UAE để giành quyền vào bán kết giải U23 châu Á gặp đối thủ U23 Trung Quốc. Ông có tin vào khả năng đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ giành quyền lọt vào chung kết giải đấu giống như năm 2018?

- Tôi cho rằng bóng đá ở cấp độ đỉnh cao, chiến thắng luôn là ưu tiên số một mà mọi đội bóng đều muốn hướng tới. U23 Việt Nam đã cho thấy sự hiệu quả cao ở trận đấu với U23 UAE. Họ xứng đáng được khen ngợi. Tôi tin rằng đội bóng này hoàn toàn đủ sức để đánh bại U23 Trung Quốc ở bán kết.

Chúng ta đều thấy rằng U23 Việt Nam có thể lực vượt trội so với U23 UAE ở giai đoạn cuối hiệp 2 và hiệp phụ. Đây là điều bất ngờ bởi đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ gốc Phi. Ông có cho rằng thể lực là yếu tố then chốt giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng?

- Nếu chỉ nhìn vào một trận đấu, rất khó để nói thể lực là yếu tố chủ chốt. Chiến thắng có thể đến từ chiến thuật, thái độ thi đấu của cầu thủ và đôi khi là may mắn. Ở cấp độ này, hầu hết các đội đều có nền tảng thể lực tương đồng.

Vấn đề mà tôi quan tâm là U23 Việt Nam phục hồi tốt như thế nào sau khi trải qua 120 phút vô cùng căng thẳng với U23 UAE, bao gồm bổ sung nước, dinh dưỡng, massage và đặc biệt là ngủ đúng cách. Nghỉ ngơi và phục hồi hợp lý sẽ là những yếu tố quan trọng cho trận đấu tiếp theo với U23 Trung Quốc.

Đình Bắc là nhân tố quan trọng của U23 Việt Nam (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Đình Bắc đang là nhân tố vô cùng nổi bật của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á. Dù thi đấu trong vai trò chính thức hay dự bị, cầu thủ số 7 đều biết cách tạo nên sự khác biệt. Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của ngôi sao đang khoác áo CLB Công an Hà Nội?

- Việc ghi bàn được xem là công việc khó nhất trong bóng đá và đó là lý do vì sao tiền đạo nhận mức lương cao nhất và phí chuyển nhượng lớn nhất. Vì vậy, Đình Bắc cần phải được đánh giá rất cao.

Tôi được biết là cậu ấy từng bị một học viện trẻ thanh lý vì quá nhỏ con. Điều này cho thấy CLB đó không thực sự nhìn nhận đúng về năng lực cầu thủ. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói Messi hay Maradona quá nhỏ cả.

Điều khiến tôi lo ngại là cậu ấy chỉ chơi khoảng hơn 40 trận trong 4 năm qua cho các CLB. Như vậy là không đủ. Cậu ấy phải được thi đấu nhiều hơn và tôi hy vọng cậu ấy không phải ngồi ghế dự bị trong khi một tiền đạo ngoại có trình độ trung bình lại được đá chính.

Hoặc Đình Bắc cũng nên nghĩ đến việc chuyển sang một giải đấu cao hơn như Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Điều đó rất tốt cho quá trình phát triển tài năng của cậu ấy.

Kỷ luật là yếu tố sống còn với U23 Việt Nam

U23 Việt Nam luôn ưu tiên tính hiệu quả. Tuy nhiên, trong trận đấu với U23 UAE, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã thủng lưới tới hai bàn, đều từ những tình huống đánh đầu. Đó có phải là điểm yếu mà toàn đội cần phải khắc phục trước trận đấu với U23 Trung Quốc không, thưa ông?

- Một bản phân tích luôn phải được thực hiện dựa trên nhiều trận đấu, không chỉ một trận. Bàn thua có thể đến từ lỗi cá nhân của hậu vệ, khoảnh khắc xuất thần của tiền đạo hoặc từ tình huống cố định.

U23 Việt Nam cần phải duy trì kỷ luật, không cho U23 Trung Quốc tiếp cận vòng cấm (Ảnh: AFC).

Những nguyên tắc cơ bản luôn phải được áp dụng. Đó là kỷ luật bằng cách không phạm những lỗi không cần thiết và dũng cảm trong việc cản phá các cú sút lẫn đường tạt bóng. Nếu một đội có thể giữ bóng tránh xa vòng cấm, họ sẽ giảm đáng kể số bàn thua. Vì vậy, U23 Việt Nam cần phải nắm rõ các quy tắc này ở trận đấu với U23 Trung Quốc.

Nhiều người cho rằng, U23 Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc về mặt bản lĩnh. Đội bóng nhiều lần lâm vào tình thế khó khăn nhưng đều xuất sắc vượt qua. Trận đấu với U23 UAE là ví dụ điển hình. Phải chăng, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã lớn mạnh và không còn sợ hãi khi đối đầu với những đội bóng mạnh ở châu Á?

- Tôi nghĩ đúng như vậy. Điều này đã được đo lường bằng kết quả và kỷ luật trong lẫn ngoài sân. Kết quả cho thấy, U23 Việt Nam hiện nay đang ngày càng ổn định hơn ở cấp độ cao nhất. Rất nhiều công sức thầm lặng đã được đền đáp. Đây là đội bóng đáng để theo dõi.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!