Steve Darby: "Hành vi gian lận của bóng đá Malaysia rất nguy hiểm"

Ngoài việc từng dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, ông Steve Darby còn có thời gian nắm các đội U23 Thái Lan và đội tuyển Lào. Đặc biệt, vị HLV người Anh còn có khoảng thời gian làm việc tại Malaysia, khi ông dẫn dắt CLB Johor từ năm 1998 đến 2000 và CLB Kelanta vào năm 2014.

Đấy chính là lý do mà HLV Steve Darby khá hiểu bóng đá Đông Nam Á và bóng đá Malaysia. Vị cựu HLV người Anh không bỏ qua những biến cố gần đây của bóng đá Malaysia, liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA trừng phạt vì sử dụng hồ sơ giả.

HLV Steve Darby (Ảnh: AFC).

Trả lời truyền thông Malaysia, ông Steve Darby nói: “Tôi nghĩ rằng FIFA không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kỷ luật bóng đá Malaysia, một khi FIFA có bằng chứng chính xác về nơi sinh của ông và bà của các cầu thủ nhập tịch”.

“Tôi cũng không nghĩ rằng sẽ không có người nghi ngờ việc 7 cầu thủ Malaysia cùng lúc vượt qua các thủ tục để nhập tịch. Đặc biệt, sự nghi ngờ này càng lớn sau khi đội tuyển Malaysia với sự xuất hiện của 7 cầu thủ nhập tịch mới toanh, thắng đậm đội tuyển Việt Nam đến 4-0”, ông Steve Darby nói thêm.

Theo quan điểm của vị cựu HLV người Anh, các cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueiredo chỉ là nạn nhân, chứ không phải thủ phạm của vụ bê bối này. Ông Steve Darby muốn bóng đá Malaysia tìm ra thủ phạm thật sự, để xử lý và để thay đổi.

Ông Steve Darby chia sẻ: “Tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ. Cuộc điều tra tới đây của bóng đá Malaysia nên tập trung tìm ra người chủ mưu, người đạo diễn mọi việc. Còn các cầu thủ, họ cũng chỉ là mục tiêu của người chủ mưu này”.

Sau hơn 30 năm, bóng đá Malaysia lại đối diện với vụ bê bối quá lớn, có thể tạo tác động xấu cho nhiều năm tiếp theo (Ảnh: Astro).

“Hành vi gian lận của bóng đá Malaysia rất nguy hiểm. Bóng đá cần được xây dựng trên sự trung thực và minh bạch, chứ không phải ngược lại. Những hành vi như vậy làm xói mòn niềm tin của người hâm mộ và gây ảnh hưởng đến sự công bằng của các giải đấu.

Bóng đá cần đến sự chính trực trước khi tạo nên danh tiếng và tìm đến chiến thắng. Bởi, khi đánh mất niềm tin của người hâm mộ, xem như các đội bóng, các nền bóng đá đã thua rồi”, vẫn là lời vị cựu HLV người Anh từng làm việc ở Malaysia.

Điều đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Malaysia đối diện với những vụ bê bối chấn động, có thể tạo ra tác động tiêu cực kéo dài trong nhiều năm tiếp theo. Còn nhớ, hồi năm 1994, bóng đá Malaysia từng dính đến bê bối dàn xếp tỷ số hàng loạt, khiến rất nhiều cầu thủ, quan chức, trọng tài bị cấm hoạt động bóng đá vĩnh viễn.

Giờ là bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch cho cầu thủ gốc ngoại. HLV Steve Darby chỉ ra điểm chung của hai vụ bê bối này: “Cả hai đợt khủng hoảng của bóng đá Malaysia đều xuất phát từ sự yếu kém của toàn bộ hệ thống. Bóng đá Malaysia không thiếu tài năng, họ cũng có sức mạnh kinh tế, nhưng họ thiếu người điều hành giỏi và thiếu chiến lược tốt”.

“Thêm một vụ bê bối nữa đã hiện ra với bóng đá Malaysia, câu chuyện và tính chất vẫn như cũ. Hy vọng lần này họ thực sự rút ra được bài học bổ ích”, cựu HLV Steve Darby nhấn mạnh.