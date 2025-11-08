Cầu thủ nhập tịch Malaysia bị CLB Tây Ban Nha sa thải, tương lai bấp bênh

Hậu vệ cánh trái Gabriel Palmero thuộc sở hữu của CLB Deportivo Tenerife (Tây Ban Nha). Tuy nhiên, Deportivo Tenerife cho CLB thuộc giải hạng ba của Tây Ban Nha là Unionistas de Salamanca mượn Gabriel Palmero.

Hôm qua, hai đội Tenerife và Salamanca ra thông báo chung, sa thải Gabriel Palmero, bao gồm chấm dứt hợp đồng cho mượn tại Salamanca và chấm dứt luôn hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp của cầu thủ này ở CLB Tenerife.

Hậu vệ cánh trái Gabriel Palmero bị CLB chủ quản chấm dứt hợp đồng (Ảnh: NST).

Điều đáng chú ý, quyết định này được hai CLB của Tây Ban Nha đưa ra, chỉ 4 ngày sau khi FIFA bác bỏ kháng cáo của bóng đá Malaysia, giữ nguyên án “treo giò” một năm với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả. Một trong 7 người này là Gabriel Palmero.

Thông báo chính thức của CLB Deportivo Tenerife viết: “CLB Unionistas de Salamanca đã đạt được thỏa thuận với Deportivo Tenerife để chấm dứt hợp đồng cho mượn hậu vệ trái Gabriel Palmero”

“Quyết định này được đưa ra sau khi FIFA thông báo treo giò cầu thủ này vào ngày 26/9, đồng thời bác bỏ đơn kháng cáo của Gabriel Palmero và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), vào ngày 3/11”, CLB Deportivo Tenerife thông tin thêm.

Cũng theo các đội bóng Tây Ban Nha, họ không bồi thường hay hỗ trợ bất cứ đồng nào cho Gabriel Palmero. Cầu thủ này ra đi tay trắng.

Phía CLB Salamanca cho biết: “Thỏa thuận giữa các bên không gây ra bất kỳ tổn thất tài chính nào cho đội bóng. Unionistas de Salamanca xin cảm ơn Palmero vì những cống hiến của anh trong thời gian cho CLB”.

Một số cầu thủ khác, trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vừa bị FIFA xử lý, như Facundo Garces (khoác áo CLB Alaves, Tây Ban Nha), Imanol Machuca (CLB Velez Sarsfield, Argentina) cũng đang phải đối diện với tương lai bấp bênh.