Bóng đá Malaysia tranh cãi giữa khủng hoảng: Tiền đâu đóng phạt cho FIFA?

Năm ngoái, Chính phủ Malaysia cung cấp gói tài chính 15 triệu ringgit (hơn 94,5 tỷ đồng) để phục vụ cho công tác chuyên môn của đội tuyển Malaysia.

Câu hỏi được đặt ra với người hâm mộ bóng đá Malaysia vào lúc này là FAM có được dùng nguồn tiền nói trên để đóng phạt cho Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) hay không, trong trường hợp FAM thua kiện tại CAS?

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh tuyên bố khoản tiền mà Chính phủ Malaysia từng cung cấp cho FAM không được dùng để đóng phạt (Ảnh: Bernama).

Chiều 7/11, phát biểu trong buổi họp báo ở Putrajaya (Malaysia), Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao nước này Hannah Yeoh, đã làm rõ vấn đề mà dư luận bóng đá Malaysia đang thắc mắc: “Khoản tiền 15 triệu ringgit mà Chính phủ phân bổ cho đội tuyển Malaysia, chỉ dành riêng cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027”.

“Số tiền này không sử dụng cho mục đích khác, bao gồm cả việc nộp phạt. Các báo cáo chi tiêu của FAM sẽ được gửi đến Hội đồng Thể thao Quốc gia (NSC). Bộ Thanh niên và Thể thao, cùng với Bộ Tài chính Malaysia có nhiệm vụ giám sát khoản tiền từ Chính phủ.

Ngay cả chi phí kháng cáo và kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) cũng không nằm trong khoản tiền này”, bà Hannah Yeoh thông báo.

Trước đó, nhờ nguồn tiền 15 triệu ringgit được nhà nước cung cấp, FAM có nguồn tài chính dồi dào để đẩy mạnh việc nhập tịch cầu thủ gốc nước ngoài. 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueiredo.

Bóng đá Malaysia đang nghèo đi vì các cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ sai quy định (Ảnh: VFF).

Đây chính là 7 cầu thủ bị FIFA phạt vì sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch Malaysia. FIFA tung bằng chứng cho thấy ông hoặc bà của những cầu thủ này sinh ra ở Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha, chứ không phải sinh ra ở Malaysia, như hồ sơ mà FAM cung cấp cho FIFA.

Cách đây vài ngày, Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim (Malaysia) Tunku Ismail Sultan Ibrahim, tuyên bố sẽ tài trợ chi phí cho FAM, để FAM kiện FIFA lên CAS. Tuy nhiên, vị Nhiếp chính vương bang Johor (Malaysia) không đề cập đến việc sẽ giúp FAM trả tiền phạt cho Liên đoàn Bóng đá thế giới.

Chính vì thế, nguồn tài chính để FAM nộp phạt cho FIFA hiện trở thành vấn đề lớn đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia.

Tờ New Straits Times của Malaysia cho biết: “Tài chính của FAM đang bị giám sát chặt chẽ, sau khi FIFA phạt tổ chức này 350.000 franc Thụy Sĩ, do FAM vi phạm Điều 22 Luật FIFA, về hành vi làm giả và sử dụng hồ sơ giả mạo”.

“Sự chú ý của công chúng Malaysia đang hướng về cách FAM trả tiền phạt cho FIFA. Nhiều người kêu gọi FAM không được sử dụng sai mục đích nguồn tiền do chính phủ cung cấp”, New Straits Times thông tin thêm.