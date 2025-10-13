Sức hút của giải Di sản Hà Nội khi Việt Nam đang nở rộ các giải chạy

Dấu ấn văn hóa trên từng cung đường chạy

Trong vài năm trở lại đây, khi phong trào thể thao cộng đồng phát triển mạnh mẽ, Việt Nam chứng kiến sự nở rộ của hàng trăm giải chạy lớn nhỏ. Tuy nhiên, giữa "rừng" sự kiện marathon ấy, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội nổi lên là một giải chạy chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế, mang dấu ấn riêng về văn hóa và tinh thần thể thao.

GS.TS Nguyễn Trí (Tổng giám đốc DHA Việt Nam - đơn vị chủ sở hữu và trực tiếp tổ chức Hệ thống Giải Di sản) - cho rằng điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là điểm xuất phát và về đích hoàn toàn mới, chưa từng được một giải chạy lớn nào tại Hà Nội lựa chọn.

Cung đường về đích thoáng và hoàn toàn bằng phẳng (Ảnh: Standard Chartered Hanoi Marathon).

"Lần đầu tiên, các vận động viên sẽ được trải nghiệm cung đường về đích tuyệt đẹp, dài hơn 10km, hoàn toàn bằng phẳng và chạy dọc bờ hồ Tây lộng gió, trước khi tiến thẳng về vạch đích tại Cung Thể thao Quần Ngựa", ông Trí chia sẻ.

Ông cho biết, đây không chỉ là cung đường lý tưởng để các vận động viên tăng tốc và bứt phá, mà còn là hành trình mang đậm không khí linh thiêng “lắng hồn núi sông” của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, nơi người chạy được chiêm ngưỡng hàng chục di sản văn hóa, lịch sử dọc đường.

"Việc lựa chọn điểm xuất phát và về đích tại Cung Thể thao Quần Ngựa thể hiện tầm nhìn mở rộng quy mô, hướng tới mô hình của các giải Standard Chartered Marathon nổi tiếng toàn cầu", ông nhấn mạnh.

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội là giải chạy mang đậm dấu ấn văn hóa - lịch sử của Thủ đô, với 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km. Toàn bộ đường chạy được đội ngũ chuyên trách nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đảm bảo các yếu tố an toàn, an ninh, đồng thời vẫn giữ được tính thử thách và sự hấp dẫn đặc trưng của những cung đường di sản.

Đặc biệt, đường chạy dành riêng cho trẻ em cũng được thiết kế an toàn, giúp các vận động viên nhí có cơ hội trải nghiệm không khí thi đấu chuyên nghiệp, khám phá khả năng của bản thân trong một sân chơi thể thao bổ ích dành cho cả gia đình.

Dấu ấn lịch sử trên từng cung đường chạy (Ảnh: Standard Chartered Hanoi Marathon).

Theo tiêu chuẩn của các giải chạy hàng đầu thế giới, toàn bộ 4 cự ly của Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội đều được chuẩn hóa bởi Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS). Với chứng nhận này, người tham dự có thể sử dụng kết quả thi đấu để đăng ký tham dự những giải marathon danh giá trên thế giới như Boston Marathon, Chicago Marathon hay New York City Marathon…

Công tác bảo đảm an ninh và y tế được chú trọng hàng đầu. Lực lượng bảo vệ, cảnh sát giao thông được bố trí dọc đường để đảm bảo giao thông thông suốt. Các trạm nước, trạm tiếp sức được đặt ở vị trí chiến lược giúp vận động viên duy trì thể lực.

Đặc biệt, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục là đối tác y tế chính thức của giải, với đội ngũ y bác sĩ và xe cấp cứu túc trực tại những điểm trọng yếu để kịp thời hỗ trợ trong mọi tình huống.

Giá trị nhân văn của các hoạt động bên lề

Với thông điệp "Bứt phá - Vươn xa", giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội không chỉ dừng lại ở giá trị thể thao, mà còn hướng tới việc lan tỏa ý nghĩa xã hội sâu sắc thông qua hàng loạt hoạt động cộng đồng.

Bà Trịnh Như Quỳnh - Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương hiệu Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam - cho biết, đa dạng và hòa nhập là những giá trị cốt lõi mà Standard Chartered luôn đề cao trong mọi hoạt động.

Theo bà, ngân hàng đã phối hợp cùng ban tổ chức tạo ra nhiều hoạt động ý nghĩa trước ngày khai mạc giải, nổi bật là chương trình "Ngày hội vui khỏe trực tuyến - Fun Fit Fest", diễn ra từ ngày 1/10 đến 4/11, nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao và kêu gọi sự tham gia của cộng đồng.

"Mỗi km tập luyện của người tham gia trong chương trình được ban tổ chức quy đổi thành tiền để ủng hộ quỹ Nghị lực sống, hỗ trợ người khuyết tật được đào tạo, khởi nghiệp và làm chủ cuộc sống của mình", bà Quỳnh nói.

Bên cạnh đó, một sáng kiến xã hội và phát triển bền vững khác được triển khai ngay từ năm đầu tổ chức giải là chương trình "Trao giày cũ - Nhận yêu thương", đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Gần 400 đôi giày đã được trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Hà Giang (cũ) và Quảng Trị.

Theo bà Quỳnh, hoạt động này không chỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng mà còn khuyến khích việc tái sử dụng, giảm thiểu rác thải, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Năm nay, ban tổ chức tiếp tục triển khai The Leaders Run - đường chạy dành riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp. Toàn bộ doanh thu được sử dụng cho các hoạt động cộng đồng ý nghĩa, nhằm lan tỏa tinh thần thể thao nhân văn, kết nối xã hội và mang lại giá trị bền vững cho những khu vực còn nhiều khó khăn.

Một trong những điểm sáng đầy nhân văn của mùa giải là hoạt động "Thắp sáng đường chạy", nơi những người khiếm thị có thể tự tin chinh phục từng km với sự đồng hành của bạn chạy dẫn đường.

Ngoài ra, Liên hoan Hợp ca, hợp xướng "Thanh âm di sản" lần đầu tiên sẽ diễn ra tại mùa giải năm nay. Đây là một hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm gắn kết âm nhạc và thể thao, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, hiện đại và truyền thống.

Sân khấu của "Thanh âm di sản" là nơi các doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước cùng giao lưu bằng lời ca tiếng hát, hòa nhịp trong tinh thần đoàn kết, với niềm tự hào về di sản của đất nước và con người Việt Nam.

Sáng kiến này khẳng định Giải chạy Di sản Hà Nội không chỉ là một sự kiện thể thao thuần túy, mà còn là cầu nối văn hóa - xã hội, nơi tinh thần bền vững và trách nhiệm cộng đồng được thể hiện rõ nét.

Giải thưởng đa dạng và giá trị

Với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng, giải chạy năm nay thu hút sự tham gia của đông đảo tổ chức, doanh nghiệp, trường học và cộng đồng người yêu chạy bộ trong nước, quốc tế. Đặc biệt, mùa giải 2025 ghi nhận gần 2.000 vận động viên quốc tế đến từ gần 60 quốc gia, tăng gần 50% so với năm trước.

Đông đảo vận động viên quốc tế tham gia mùa giải 2024 của Standard Chartered Marathong Di sản Hà Nội (Ảnh: Standard Chartered Hanoi Marathon).

"Họ không chỉ là những người tham dự, mà còn là những "đại sứ thể thao", góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới", GS.TS Nguyễn Trí nói.

Không chỉ tạo dấu ấn truyền thông mạnh mẽ, giải chạy còn mang lại giá trị kinh tế trực tiếp cho thành phố. Theo ước tính, trong ba ngày diễn ra sự kiện, lượng chi tiêu của vận động viên quốc tế cho dịch vụ lưu trú, ẩm thực, di chuyển và mua sắm có thể mang lại hơn 30 tỷ đồng doanh thu du lịch cho Hà Nội.

"Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội không đơn thuần là một giải chạy, mà là biểu tượng của tinh thần thể thao, niềm tự hào văn hóa và khát vọng vươn tầm quốc tế của Thủ đô", ông Trí khẳng định.

Đội ngũ Pacer được đào tạo bài bản từ các chuyên gia quốc tế của Xtep (Ảnh: Standard Chartered Hanoi Marathon).

Theo bà Kim Huyền, đại diện thương hiệu Xtep, mùa giải 2025 của Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội sẽ đánh dấu một bước đột phá trong công tác tổ chức, khi lần đầu tiên triển khai hoạt động tuyển chọn và huấn luyện người dẫn tốc (Pacer) chuyên nghiệp.

Đây là điểm mới hoàn toàn so với các mùa giải trước, thể hiện nỗ lực nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ Pacer - những người đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn nhịp cho các vận động viên hoàn thành mục tiêu cá nhân.

"Với kinh nghiệm đồng hành cùng nhiều giải marathon danh tiếng hàng đầu, thương hiệu thời trang thể thao Xtep - trong vai trò nhà tài trợ trang phục độc quyền và hỗ trợ chuyên môn của giải - sẽ phối hợp cùng DHA Việt Nam trực tiếp tổ chức tuyển chọn và đào tạo đội ngũ Pacer cho hai cự ly bán marathon và marathon.

Song song, Xtep còn dự kiến chiêu mộ các vận động viên quốc tế đến từ những quốc gia có phong trào marathon phát triển mạnh để sang Việt Nam tham dự và lan tỏa tinh thần thể thao chuyên nghiệp", bà Huyền nói.

Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Xtep từng nhiều lần phối hợp với DHA Việt Nam đưa các huấn luyện viên đẳng cấp quốc tế sang Việt Nam để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức các buổi huấn luyện đặc biệt cho vận động viên cũng như đội ngũ Pacer của Hệ thống giải Di sản. Những huấn luyện viên này đều là chuyên gia rất giàu kinh nghiệm với thâm niên huấn luyện cho rất nhiều giải chạy quốc tế quy mô hàng chục nghìn người.

"Chúng tôi rất vui khi được tiếp tục nối dài những hoạt động ý nghĩa ấy kể từ mùa giải 2025", bà Kim Huyền chia sẻ.