Khám phá cung đường marathon đẹp nhất Hà Nội

Giải Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025 là giải chạy thứ 10 trong hệ thống Standard Chartered Marathon danh tiếng toàn cầu. Sự kiện không chỉ là ngày hội thể thao quy mô, mà còn là dịp đặc biệt để tôn vinh những giá trị văn hóa – lịch sử của Thủ đô qua cung đường chạy di sản đặc trưng của giải chạy.

Những điểm mới nổi bật mùa giải 2025

Mùa giải năm nay đánh dấu một bước ngoặt đột phá với việc lựa chọn Cung Thể thao Quần Ngựa làm điểm Xuất phát – Về đích, đây là lần đầu tiên một giải marathon quy mô lớn tại Hà Nội tổ chức ở địa điểm này.

Theo Ban Tổ chức (BTC), việc lựa chọn Cung Thể thao Quần Ngựa làm điểm Xuất phát – Về đích được xem là quyết định chiến lược nhằm nâng cao trải nghiệm vận động viên (VĐV), mang lại không gian tổ chức rộng rãi, tiện nghi và tạo điểm nhấn mới cho cộng đồng yêu chạy bộ.

Hơn 10km thẳng tắp ven hồ dẫn về đích tại giải Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025 (Ảnh: BTC).

Đặc biệt, đoạn đường về đích dài hơn 10km ven hồ Tây, bằng phẳng và lộng gió, sẽ là cung đường lý tưởng giúp các VĐV bứt phá, cải thiện thành tích cá nhân trong không khí đậm chất Hà Nội – nơi "lắng hồn núi sông", gắn liền với hàng chục di sản văn hóa và lịch sử.

Giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội - sự kiện thể thao thu hút đông đảo VĐV (Ảnh: BTC).

Năm 2025, giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội dự kiến thu hút 20 nghìn VĐV trong nước và quốc tế tranh tài ở 4 cự ly chính, gồm 42,195km (marathon); 21,0975km (bán marathon); 10km; 5km và thêm một cự ly đặc biệt dành cho trẻ em từ 5 đến 9 tuổi,

Đáng chú ý, Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội là giải chạy thành viên của hệ thống Age Group Ranking System thuộc Abbott World Marathon Majors.

Vì vậy, thành tích của các VĐV tại giải sẽ là điều kiện xét chuẩn tham gia bất cứ giải nào thuộc hệ thống 7 giải chạy lớn nhất hành tinh, trong đó có Boston Marathon danh giá (cùng Tokyo, London, Berlin, Chicago, New York City và mới nhất là Sydney Marathon). Song song, các VĐV tham dự sẽ còn có thêm nhiều cơ hội để tham gia các giải trong hệ thống Standard Chartered Marathon danh tiếng thế giới.

Bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại – Marketing và Thương hiệu Standard Chartered Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng tôi lựa chọn đồng hành cùng DHA Việt Nam để đưa Standard Chartered Marathon đến Việt Nam, thị trường thứ 10 có giải Marathon chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế mang tên Standard Chartered. Chúng tôi mong muốn mỗi bước chạy không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe của mỗi cá nhân mà còn góp phần tạo ra những giá trị cộng đồng gắn kết, hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước".

Không ngừng đổi mới, gia tăng trải nghiệm VĐV

2025 là năm đầu tiên BTC áp dụng quy trình tuyển chọn và huấn luyện Pacer (người dẫn tốc) hoàn toàn mới, phối hợp cùng Xtep – thương hiệu thời trang thể thao quốc tế và nhà tài trợ trang phục độc quyền của giải.

Với kinh nghiệm đồng hành cùng nhiều giải marathon lớn trong khu vực và trên thế giới, Xtep sẽ tham gia tuyển chọn, huấn luyện Pacer chuyên nghiệp, đồng thời mời các VĐV quốc tế giàu thành tích tới thi đấu tại Việt Nam. X-Run Training Camp 2025 - chương trình huấn luyện pacer chuẩn quốc tế mà BTC dành cho 34 gương mặt pacer xuất sắc được chọn lựa từ gần 300 pacer đăng ký tham gia giải, là hoạt động đang rất được các pacer mong chờ.

Giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội sẽ đào tạo đội ngũ pacer chuẩn quốc tế (Ảnh: BTC).

Bà Đào Thị Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc điều hành Xtep Việt Nam chia sẻ:"Chúng tôi rất vui khi tiếp tục phối hợp cùng DHA Việt Nam mang đến các chương trình huấn luyện chất lượng cho VĐV và Pacer Việt Nam, đồng hành nâng cao chất lượng chuyên môn, gia tăng trải nghiệm của VĐV, nâng tầm quốc tế của giải."

Với thông điệp giàu cảm hứng “Bứt phá, vươn xa”, Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội không chỉ là một giải thể thao đơn thuần, mà còn là biểu tượng kết nối cộng đồng – nơi mọi VĐV, bất kể trình độ, quốc tịch hay điều kiện thể chất, đều có thể tham gia, vượt qua giới hạn bản thân và đóng góp cho một xã hội khỏe mạnh, tích cực.

Giải chạy có số lượng lớn VĐV quốc tế tham gia (ảnh: BTC).

"Chúng tôi đặt mục tiêu giải đấu đạt quy mô tương đương các giải trong hệ thống Standard Chartered Marathon như Kuala Lumpur (40.000 VĐV), Singapore (50.000 VĐV) hay Hong Kong Trung Quốc (70.000 VĐV). Cung Thể thao Quần Ngựa là lựa chọn chiến lược, phù hợp với sự phát triển vượt bậc của giải đấu về số lượng VĐV và chất lượng tổ chức”, ông Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc DHA Việt Nam – đơn vị sở hữu và tổ chức giải đấu khẳng định.

Điểm đến thể thao và du lịch hàng đầu châu Á

Năm 2024, giải Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội đã thu hút hơn 1.300 VĐV quốc tế đến từ 50 quốc gia, chiếm gần 10% tổng số VĐV. Với cung đường chạy qua các di tích, danh lam thắng cảnh đặc sắc của Hà Nội trong tiết trời tháng 11 mát mẻ, giải chạy không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo, nơi mỗi VĐV trở thành một đại sứ du lịch Việt Nam.

Cung đường chạy di sản độc đáo thu hút đông đảo VĐV (Ảnh: BTC).

Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy bộ tại Việt Nam, góp phần định vị Hà Nội như một điểm đến mong ước của những người yêumarathon khắp nơi trên thế giới.

Không chỉ là nơi tranh tài, đây còn là hành trình kết nối, truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần "bứt phá, vươn xa" đến với cộng đồng trong nước và quốc tế. Điều này không chỉ giúp nâng tầm marathon Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội cho các VĐV Việt Nam vươn ra thế giới.

Giải Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội chuẩn bị khởi tranh vào tháng 11-2025.