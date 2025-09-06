Siêu máy tính dự đoán kết quả trận U23 Việt Nam gặp U23 Singapore

Vào lúc 19h hôm nay (6/9), U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Singapore ở vòng loại giải U23 châu Á trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đoàn quân HLV Kim Sang Sik cần giành chiến thắng trong trận đấu này để duy trì sự cạnh tranh với đối thủ chính U23 Yemen.

U23 Việt Nam được dự đoán có nhiều cơ hội giành chiến thắng trước U23 Singapore (Ảnh: Minh Quân).

Siêu máy tính của Be Soccer cũng đánh giá U23 Việt Nam có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn so với U23 Singapore. Bên cạnh việc nhỉnh hơn đối thủ về trình độ, U23 Việt Nam còn có lợi thế được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ.

Theo dự đoán của Be Soccer, U23 Việt Nam có 52,5% cơ hội giành chiến thắng. Trong đó, hiệu số bàn thắng kỳ vọng (xG) dự kiến của đội chủ nhà là 1,72. Trong khi đó, U23 Singapore có 23,7% cơ hội thắng với hiệu số bàn thắng kỳ vọng (xG) dự kiến là 1,07. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 23,9%.

Ở khả năng U23 Việt Nam chiến thắng, tỷ số dễ xuất hiện nhất là 1-0 với 10,5%. Tiếp theo là các tỷ số khác như 2-1 (9,7%), 2-0 (9,1%).

Ở chiều ngược lại, tỷ số dễ xuất hiện nhất ở khả năng U23 Singapore chiến thắng là 1-0 (6,6%). Tiếp theo là các tỷ số 2-1 (6,1%), 2-0 (3,5%).

U23 Việt Nam đặt quyết tâm rất cao giành chiến thắng trong trận đấu này. Kể từ năm 2016 tới nay, U23 Việt Nam vẫn chưa vắng mặt trong một giải U23 châu Á nào. Đáng chú ý, vào năm 2018, chúng ta từng giành ngôi á quân ở giải đấu này khi thua U23 Uzbekistan trong trận chung kết. Ở hai giải đấu gần nhất vào các năm 2022 và 2024, U23 Việt Nam đều lọt vào tứ kết.

U23 Singapore từng cầm hòa U23 Việt Nam với tỷ số 2-2 ở vòng loại giải U23 châu Á 2024 (Ảnh: Minh Quân).

Thế hệ U23 Việt Nam hiện tại rất đáng kỳ vọng. Họ đã chơi nhiều năm ở lứa trẻ cùng nhau và rất hiểu biết nhau. Cách đây hơn một tháng, U23 Việt Nam vừa giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á. Đây là lần thứ ba liên tiếp U23 Việt Nam giành danh hiệu này.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam cũng cần cẩn trọng khi không có thành tích đối đầu tốt trước U23 Singapore những năm qua. Trong 4 trận gặp nhau gần nhất, U23 Việt Nam chỉ thắng 1 trận. Ở vòng loại giải U23 châu Á 2024, “Rồng vàng” từng bị U23 Singapore cầm chân với tỷ số 2-2.