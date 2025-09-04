Báo Bangladesh bình luận khi đội nhà thất bại dễ dàng trước U23 Việt Nam

Ngọc Mỹ, Lê Victor giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Bangladesh

U23 Bangladesh mang khá nhiều cầu thủ lai tham dự vòng loại U23 châu Á. Có thể kể đến các cầu thủ Cuba Mitchell, Fahmeed Salik (gốc Anh), Zayyan Ahmed (gốc Mỹ). Hôm qua, họ còn đón thêm cầu thủ Fahamedul Islam, người đang thi đấu cho CLB Olbia của Italy.

U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Bangladesh (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, trong trận ra quân ở vòng loại giải U23 châu Á, U23 Bangladesh đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước chủ nhà U23 Việt Nam trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Đây không phải là kết quả bất ngờ. Thậm chí, báo Bangladesh còn thừa nhận đội nhà may mắn không thua đậm hơn. Tờ Khela có bài viết: “Cuba Mitchell hoàn toàn mất tích trong trận thua của U23 Bangladesh trước U23 Việt Nam”.

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “U23 Bangladesh đã không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Việt Nam ở vòng loại giải U23 châu Á, khi chịu thất bại với tỷ số 0-2. Thậm chí, đoàn quân của HLV Saiful Bari Titu có thể chịu thất bại đậm hơn khi bóng ba lần tìm tới trúng xà ngang khung thành của thủ thành Strabon.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, sự chênh lệch về trình độ của hai đội đã được thể hiện rõ. Cầu thủ Fahamedul Islam, người vừa trở về từ Italy không ra sân. Hai cầu thủ gốc nước ngoài Zayan Ahmed và Cuba Mitchell được sử dụng ngay từ đầu. Thế nhưng, về thể hình và thể lực, U23 Bangladesh vẫn lép vế trước các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Chủ nhà đã tận dụng rất tốt lợi thế này và tổ chức những pha tấn công dồn dập, liên tục uy hiếp hàng thủ Bangladesh. Shakil Ahad Topu và Rimon Hossain rất vất vả trong việc ngăn chặn các tiền đạo đối phương. Điểm sáng hiếm hoi nơi hàng thủ là Zayan Ahmed, khi anh nhiều lần chặn đứng các đợt tấn công từ cánh phải của U23 Việt Nam.

Báo giới Bangladesh thừa nhận đội nhà may mắn không thua đậm hơn trước U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Cuba Mitchell lại không để lại nhiều dấu ấn như kỳ vọng. Nhưng thủ môn Shrabon đã chơi xuất sắc, góp phần giúp Bangladesh chỉ thủng lưới hai bàn. Ngoài những pha cứu thua, khung gỗ cũng đã ba lần từ chối bàn thắng cho U23 Việt Nam.

Dù toàn đội U23 Bangladesh đã thi đấu cố gắng nhưng ngăn chặn U23 Việt Nam là nhiệm vụ bất khả thi. Đội chủ nhà mở tỷ số ngay phút 16 do công của Ngọc mỹ và ghi bàn ấn định tỷ số ở phút 84 với bàn thắng của Viktor Lê.

U23 Bangladesh đã đứng cuối bảng C sau thất bại trước U23 Việt Nam. Chỉ có điều thần kỳ mới giúp đội bóng giành vé vào vòng chung kết giải U23 châu Á”.

Tờ Observerbd bình luận: “U23 Bangladesh đã mở màn chiến dịch vòng loại giải U23 châu Á với thất bại 0-2 trước chủ nhà U23 Việt Nam 0-2 ở trận ra quân bảng C trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

U23 Việt Nam không gặp khó khăn khi giành trọn 3 điểm. Họ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 14 với bàn thắng của Ngọc Mỹ. Tới phút 85, Viktor Lê đã dứt điểm cận thành, nhấn chìm nỗ lực của U23 Bangladesh”.

Tờ 24h News cho rằng U23 Bangladesh đã có trận đấu nỗ lực nhưng lực bất tòng tâm trong việc tìm kiếm mành lưới của U23 Việt Nam. Do đó, đây là trận thua không có gì phàn nàn của đội bóng Nam Á.