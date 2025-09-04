AFC đặc biệt khen ngợi một ngôi sao sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Trong trận mở màn vòng loại giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Bangladesh trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ). Trong đó, tiền vệ Việt kiều Viktor Lê đã ghi dấu ấn đậm nét sau khi vào sân.

Viktor Lê ăn mừng bàn thắng cho U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Cầu thủ gốc Nga đã thực hiện cú dứt điểm trúng xà ngang và sau đó, anh trực tiếp đóng góp bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam.

Sau trận đấu, AFC đã khen ngợi Viktor Lê: “U23 Việt Nam làm chủ hoàn toàn thế trận, còn U23 Bangladesh chỉ biết trông chờ vào những tình huống cố định để ghi bàn.

Sự xuất hiện của Viktor Lê trong hiệp 2 là điểm nhấn. Cầu thủ này liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành của U23 Bangladesh. Phút 70, Viktor Lê đã thực hiện cú dứt điểm trúng xà ngang đối phương.

Những nỗ lực của cầu thủ gốc Nga đã được đền đáp khi anh dứt điểm cận thành để ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam ở phút 83”.

U23 Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ khi giành chiến thắng trước U23 Bangladesh (Ảnh: AFC).

Nói về bàn thắng cho U23 Việt Nam, Viktor Lê cho biết: “Trước trận đấu, tôi cảm thấy hơi căng thẳng nhưng khi vào sân thì cảm giác tự tin đến nhanh hơn. Việc ghi bàn đầu tiên cho U23 Việt Nam là khoảnh khắc đặc biệt. Tôi hy vọng còn nhiều lần được ăn mừng cùng các đồng đội. Tôi cũng mong sẽ được thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong tương lai”.

Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik cũng dành lời khen ngợi cho cầu thủ này: “Viktor Lê đã thể hiện tốt khi vào sân, tuân thủ đấu pháp. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy. Tôi xin chúc mừng cậu ấy với bàn thắng cho U23 Việt Nam”.

Ở lượt trận thứ hai bảng C, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Singapore vào lúc 19h ngày 6/9.