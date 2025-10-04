Quang Hải lần thứ 2 liên tiếp rút khỏi đội tuyển Việt Nam

Trước khi đội tuyển Việt Nam tập trung vào ngày hôm nay (4/10), Quang Hải đã được đưa đi chụp MRI để đánh giá mức độ tổn thương ở khớp vai phải. Kết quả cho thấy tiền vệ này cần thêm thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo quá trình hồi phục.

HLV Kim Sang Sik đồng ý với chỉ định của bác sỹ và đã báo cáo lãnh đạo VFF quyết định thôi không triệu tập Quang Hải trong đợt tập trung lần này, đồng thời động viên anh tập trung điều trị.

Quang Hải lỡ hẹn đợt tập trung đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Như vậy, đây là lần thứ 2 liên tiếp Quang Hải không lên đội tuyển Việt Nam vì chấn thương. Trước đó, trong đợt tập trung tháng 9, sau khi có tên trong danh sách, cầu thủ mang áo số 19 cũng xin thôi không lên đội tuyển. Điều đáng nói, chỉ ít ngày sau, anh vẫn xuất hiện trong trận giao hữu giữa CLB Công an Hà Nội và đội tuyển Việt Nam.

Dù Quang Hải lỡ hẹn tập trung lần này nhưng HLV Kim Sang Sik không triệu tập bổ sung cầu thủ thay thế, qua đó quân số đội tuyển hiện tại là 23 người, đúng bằng số lượng đăng ký thi đấu theo điều lệ.

Trong danh sách tập trung, ghi nhận sự xuất hiện của 8 gương mặt trẻ thuộc lứa U23 vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026, gồm: Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Đình Bắc. Sự góp mặt của nhóm cầu thủ trẻ này hứa hẹn mang đến làn gió mới và thêm nhiều phương án chiến thuật cho đội tuyển.

Bên cạnh đó, đội tuyển cũng tiếp tục duy trì lực lượng nòng cốt với nhiều cựu binh dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Cao Quang Vinh, Nguyễn Tiến Linh cùng các trụ cột quen thuộc khác.

Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm được đánh giá sẽ tạo nên chiều sâu và sự cân bằng cho đội hình, vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa giữ được sự ổn định trong lối chơi. Đây cũng là định hướng lâu dài của đội tuyển trong quá trình thiết lập một đội hình thế hệ mới nhằm hướng tới các mục tiêu quan trọng phía trước.

Theo kế hoạch, trong ngày 4/10, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại TPHCM. Thầy trò HLV Kim Sang Sik có quỹ thời gian 5 ngày tập luyện trước khi bước vào trận lượt đi gặp Nepal lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân vận động Gò Đậu (Thủ Dầu Một, TPHCM). Trận lượt về diễn ra lúc 19h30 ngày 14/10 trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM).