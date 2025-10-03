Báo Đông Nam Á bình luận về đối thủ của U23 Việt Nam ở giải châu Á

Theo kết quả bốc thăm giải U23 châu Á, U23 Việt Nam nằm chung bảng với U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Nhìn chung, đây là bảng đấu hứa hẹn mang tới khó khăn nhất định cho “Rồng vàng”.

U23 Việt Nam có thể gặp nhiều khó khăn ở giải châu Á (Ảnh: Minh Quân).

Bình luận về đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik, tờ Kompas (Indonesia) viết: “Cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều nằm ở bảng đấu tương đối khó khăn. U23 Việt Nam phải đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

Trong đó, U23 Saudi Arabia là đội bóng hàng đầu châu Á. U23 Jordan đại diện cho nền bóng đá đang phát triển nhanh chóng, còn U23 Kyrgyzstan cũng không dễ khuất phục.

U23 Thái Lan cũng phải đối diện với các đối thủ khó khăn như U23 Iraq, U23 Australia và U23 Trung Quốc. Thậm chí, bảng đấu này còn được đánh giá là bảng tử thần ở giải đấu”.

Tờ Super Ball (Indonesia) viết: “U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là niềm hy vọng lớn của Đông Nam Á ở giải U23 châu Á. U23 Indonesia thật không may khi không thể tham dự giải đấu này, dù đứng thứ 4 ở giải đấu năm 2024.

U23 Thái Lan nằm ở bảng đấu tử thần ở giải châu Á (Ảnh: FAT).

Tuy nhiên, hai đội bóng Đông Nam Á đều gặp thử thách không dễ dàng. U23 Việt Nam phải chạm trán với hai đối thủ mạnh là U23 Saudi Arabia và U23 Jordan. Trong khi đó, Thái Lan thậm chí nằm ở bảng đấu rất khó khăn gặp U23 Iraq, U23 Australia và U23 Trung Quốc.

Chỉ có hai đội đầu bảng mới giành quyền lọt vào tứ kết. Đây là nhiệm vụ khó khăn cho cả U23 Việt Nam lẫn U23 Thái Lan”.

Tờ Siam Sport (Thái Lan) đánh giá đội nhà gặp nhiều khó khăn ở bảng D. “U23 Thái Lan cần phải rất nỗ lực mới có thể vượt qua bảng đấu khó khăn này”, tờ báo của Thái Lan nhấn mạnh. Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng gặp khó khăn tới từ thử thách mang tên chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Vòng chung kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 6-24/1/2026 tại Saudi Arabia. Hai đội bóng dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền lọt vào vòng tứ kết. Giải U23 châu Á năm nay không có tính chất quyết định tới tấm vé tham dự Olympic như giải đấu cách đây 2 năm.