Quan chức bóng đá Malaysia đối diện với làn sóng kêu gọi từ chức

"Bất kỳ cá nhân hay nhóm người nào liên quan đến thảm họa đáng xấu hổ này đều cần phải từ chức. Công chúng hay bất kỳ ai lẽ ra không cần yêu cầu họ từ chức. Những người này cần phải có ý thức trách nhiệm và biết xấu hổ.

Là lãnh đạo, họ phải chịu trách nhiệm về những thất bại của mình. Nếu sự việc này xảy ra ở Nhật Bản hay Hàn Quốc, họ thậm chí đã tự tử, nhưng chúng ta không cần phải đi đến mức cực đoan như vậy, chỉ cần họ từ chức", nhà phê bình thể thao nổi tiếng người Malaysia, Datuk Pekan Ramli bày tỏ sau khi FIFA công bố phán quyết chi tiết tối 6/10

Liên đoàn bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch nhận án phạt nặng từ FIFA vì cáo buộc làm giả giấy tờ nhập tịch (Ảnh: NST).

Phán quyết chi tiết dài 19 trang được FIFA công bố để làm rõ lý do phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) hôm 26/9 với số tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11 tỷ đồng) và phạt 7 cầu thủ nhập tịch Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal 2.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 60 triệu đồng) kèm theo cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

FIFA cho biết cuộc điều tra của họ phát hiện nơi sinh của ông bà các cầu thủ đã bị thay đổi trên các giấy tờ nộp lên cơ quan quản lý, đổi từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan sang Malaysia. FIFA phán quyết rằng các giấy tờ này là giả mạo và được sử dụng để lách luật về tư cách pháp nhân.

Đáng chú ý, nhà phê bình thể thao Datuk Pekan Ramli cho biết FAM không nên kháng cáo và bác bỏ lời buộc tội từ FIFA, bởi điều này chỉ làm kéo dài tranh cãi và khiến đất nước thêm xấu hổ.

"FAM không nên lãng phí thời gian. Họ sẽ kháng cáo cái gì? Họ muốn giảm nhẹ hình phạt hay lật ngược quyết định của FIFA? Chúng ta phải chấp nhận rằng FIFA đã đưa ra quyết định dựa trên một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Nếu FAM có bằng chứng chắc chắn để phản đối FIFA, họ có thể thử. Nhưng nếu bằng chứng không đủ thuyết phục, họ không nên lãng phí thời gian và tiền bạc vào việc kháng cáo này.

FAM phải thừa nhận rằng họ đã phạm sai lầm và bị FIFA phát hiện. Họ cần phải vượt qua thảm họa này", ông Datuk Pekan Ramli khẳng định.

Đồng quan điểm với nhà phê bình thể thao Datuk Pekan Ramli, nhiều cổ động viên (CĐV) Malaysia cũng đề nghị FAM phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu án phạt từ FIFA không thay đổi.

"Nếu thật sự phải nộp phạt theo mức tiền FIFA công bố từ trước, FAM phải chi trả hoàn toàn cho khoản này. Nó phải là tiền túi từ FAM. Họ cũng nên từ chức sau bê bối đáng xấu hổ này", một CĐV bày tỏ.

"Có gì để phải tranh cãi? Đừng để tình hình trở nên tồi tệ hơn. Hãy tự động viên nhau là án phạt này không quá nặng", CĐV khác nói.

"Là người Malaysia, tôi cũng cảm thấy xấu hổ với hành động của FAM. Không còn gì để biện minh cho tham vọng muốn chiến thắng bằng bất cứ giá nào. Cần phải trừng phạt thích đáng để bóng đá Malaysia tốt hơn trong tương lai", CĐV thứ ba giận dữ chỉ trích.