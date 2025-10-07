Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi bóng đá Malaysia bị cáo buộc gian lận

"Cái giá phải trả cho việc nôn nóng thành công ngay lập tức, bỏ qua những quy trình cần có, thậm chí cố tình gian lận. Thật là xấu hổ", tài khoản Kai Roshan đến từ Singapore bình luận trên trang Asean Football sau khi FIFA tung ra bằng chứng chi tiết việc bóng đá Malaysia gian lận nhập tịch cầu thủ vào tối 6/10.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban kỷ luật FIFA, Jorge Palacio đã cung cấp tài liệu để làm căn cứ phạt nặng Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng như 7 cầu thủ gian lận nhập tịch gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero.

Tài liệu do FIFA công bố đã chứng minh có sự khác biệt rõ rệt giữa giấy khai sinh gốc do FIFA thu thập và giấy khai sinh do Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nộp để chứng minh tính hợp lệ của các cầu thủ nhập tịch thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

FIFA làm rõ giấy khai sinh do FAM cung cấp khác với điều tra thực tế của họ (Ảnh: Asean Football).

Cụ thể tiền vệ gốc Hà Lan Hector Hevel theo bản sao do FAM nộp cho biết ông nội của anh sinh ra ở Melaka (Malaysia), nhưng cuộc điều tra của FIFA cho thấy tài liệu gốc ghi The Hague (Hà Lan) mới là nơi sinh thực sự.

Tương tự như vậy, giấy khai sinh bản sao của Jon Irazabal do FAM cung cấp cho thấy ông nội của anh sinh ra ở Sarawak (Malaysia), tuy nhiên tài liệu gốc do FIFA phát hiện lại xác định Villa de Guernica ở Viscaya (Tây Ban Nha) mới là địa điểm chính xác.

Phán quyết cũng xác nhận rằng các cầu thủ khác - Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Joao Figueiredo đã bị kết tội cùng với FAM vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA, bao gồm hành vi làm giả và sử dụng tài liệu giả mạo trong các thủ tục chính thức.

Kết quả là, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 60 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

Phán quyết chi tiết được FIFA công bố tối 6/10 đã khiến nhiều CĐV ở Đông Nam Á cảm thấy thất vọng trước hành động gian lận từ phía FAM, thậm chí đề nghị FIFA cần phạt nặng hơn để làm gương.

"Họ thật sự chưa bao giờ khiến cộng đồng mạng thế giới thất vọng như lúc này. Tôi cho rằng trong vài ngày tới, họ vẫn sẽ tiếp tục diễn hài, khiến tất cả chúng ta ở Đông Nam Á và trên toàn thế giới phải cười nghiêng ngả", tài khoản Dindin Tanyudin đến từ Indonesia thất vọng nói.

"Nhờ có Liên đoàn bóng đá Malaysia, bóng đá Đông Nam Á bỗng dưng nổi tiếng trên thế giới trong thế kỷ 21. Phải cảm ơn họ mới đúng", tài khoản Pala Sudrajat cũng đến từ Indonesia bình luận.

"Làm giả tài liệu là một hành động bất hợp pháp. Nó có thể được coi là vi phạm pháp luật quốc tế vì nó vượt qua biên giới của một quốc gia và có thể liên quan đến tội ác quốc tế.

Việc giả mạo hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân có thể làm tổn hại đến an ninh của một quốc gia bằng cách cho phép những người không đủ điều kiện nhập cư trái phép.

Đây đúng là một hành động đáng xấu hổ. Điều này đã làm ô uế nghiêm trọng hình ảnh của bóng đá Đông Nam Á trong mắt thế giới", tài khoản Azuma đến từ Philippines khẳng định.

"Ngay cả khi giấy khai sinh của ông bà của họ bị mất (nhưng không hiểu vì sao FIFA tìm thấy giấy khai sinh gốc dễ dàng), bạn vẫn không thể cấp lại giấy chứng nhận của họ và thay đổi nơi sinh của họ. Đó là hành động giả mạo giấy tờ", tài khoản Natipong Chatcha đến từ Thái Lan tuyên bố.

"Cứ như một trò đùa. Làm sao FIFA tìm được giấy khai sinh gốc mà FAM không tìm được. FAM làm sao có thể khẳng định họ có giấy khai sinh hợp lệ khi họ là người in nó vào năm 2025.

Hơn nữa, nếu đó là một sai lầm thì làm sao mà sai lầm đó xảy ra 7 lần với 7 cầu thủ khác nhau. Tôi nghĩ nếu bạn là người mà không có vấn đề gì về đầu óc thì biết ai đúng ai sai rồi đấy", tài khoản Hoàng Việt đến từ Việt Nam nhấn mạnh.

"Là người Malaysia, tôi cũng cảm thấy xấu hổ với hành động của FAM. Không còn gì để biện minh cho tham vọng muốn chiến thắng bằng bất cứ giá nào. Cần phải trừng phạt thích đáng để bóng đá Malaysia tốt hơn trong tương lai", tài khoản Awan Nesta đến từ Malaysia chốt lại.