Truyền thông Malaysia bình luận khi FIFA tung bằng chứng gian lận nhập tịch

"FIFA công bố bằng chứng về giấy tờ giả của cầu thủ, kết quả Asian Cup bị đe dọa", tờ The Star của Malaysia giật tít sau khi FIFA đã đưa ra bằng chứng về việc sử dụng tài liệu giả mạo trong quá trình đăng ký cầu thủ có nguồn gốc hỗn hợp tại Malaysia được truyền thông và người hâm mộ quan tâm trong suốt nhiều ngày qua.

Theo đó, tối 6/10, Phó Chủ tịch Ủy ban kỷ luật FIFA, Jorge Palacio đã cung cấp tài liệu để làm căn cứ phạt nặng Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng như 7 cầu thủ gian lận nhập tịch gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero.

FIFA tung bằng chứng rõ ràng về gian lận nhập tịch cầu thủ của bóng đá Malaysia (Ảnh: FAM).

Tài liệu do FIFA công bố đã chứng minh có sự khác biệt rõ rệt giữa giấy khai sinh gốc do FIFA thu thập và giấy khai sinh do FAM nộp để chứng minh tính hợp lệ của các cầu thủ nhập tịch thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

"Ủy ban muốn nhấn mạnh rằng giấy khai sinh gốc có sự tương phản rõ rệt với các tài liệu được cung cấp", ông Palacio tuyên bố trong phán quyết.

Trong tài liệu của mình, FIFA đã trích dẫn một tuyên bố từ Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD), do FAM đệ trình, xác nhận rằng chính quyền Malaysia chưa bao giờ nhận được giấy khai sinh gốc được sử dụng để xác minh yêu cầu về tổ tiên của các cầu thủ.

"NRD xác nhận rằng chính quyền Malaysia chưa bao giờ nhận được giấy khai sinh gốc. Thay vào đó, NRD đã cấp bản sao của riêng mình dựa trên thông tin thứ cấp và tài liệu nước ngoài từ Argentina, Brazil và Tây Ban Nha", ông Palacio cho biết.

"Ủy ban nhận thấy lời thừa nhận này cho thấy quá trình xác thực của Chính phủ Malaysia có thể không dựa trên các tài liệu gốc, điều này đặt ra câu hỏi về tính toàn diện của quá trình xác minh của FAM", Phó Chủ tịch ủy ban kỷ luật FIFA nhấn mạnh thêm.

Những bằng chứng do FIFA công bố đã khiến truyền thông Malaysia cảm thấy sốc, khi thừa nhận bóng đá nước nhà lâm nguy sau phán quyết chính thức từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

"Với thông báo chính thức của FIFA, bóng đá Malaysia lại rơi vào khủng hoảng sâu sắc hơn. Điều này làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về quy trình quản trị và xác minh trong cơ quan quốc gia này", tờ The Star bình luận.

"FIFA tiết lộ 7 cầu thủ bị cấm không có liên hệ gì với Malaysia", tờ New Straits Times của Malaysia cũng giật tít nói về phán quyết chi tiết do FIFA công bố tối 6/10.

Malaysia đứng trước nguy cơ nhận án phạt nặng từ AFC (Ảnh: VFF).

"Cuộc điều tra của FIFA cho thấy một số tài liệu hỗ trợ do FAM nộp, bao gồm giấy khai sinh của ông bà các cầu thủ, có chứa thông tin không khớp với hồ sơ gốc tại quốc gia nơi các cầu thủ sinh ra.

Cuộc kiểm tra phát hiện ra rằng những cá nhân được liệt kê là ông bà của 7 cầu thủ không sinh ra ở Malaysia, trái ngược với những gì được nêu trong các tài liệu cung cấp cho FIFA", tờ New Straits Times nhấn mạnh lý do FAM nhận án phạt.

"Mặc dù FAM và các cầu thủ khẳng định rằng tất cả các tài liệu đều được thu thập thông qua các kênh hợp pháp, FIFA nhấn mạnh nguyên tắc về trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, nghĩa là ngay cả khi không có ý định lừa dối, việc không xác minh tính xác thực của tài liệu vẫn bị coi là hành vi vi phạm kỷ luật", tờ New Straits Times nói thêm về việc FAM khó có khả năng lật ngược tình thế.

"FAM nhận được phán quyết bằng văn bản của FIFA, sẽ kháng cáo ngay lập tức", tờ Malaymail đưa tin sau khi FIFA đưa ra phán quyết chi tiết và FAM cho thấy họ vẫn chưa tâm phục khẩu phục bằng chứng do cơ quan quản lý bóng đá thế giới cung cấp.

"Trong một tuyên bố hôm nay, FAM thông báo rằng họ sẽ chính thức nộp đơn kháng cáo thông qua các kênh pháp lý thích hợp, vì mọi bằng chứng hỗ trợ đều đã đầy đủ và sẵn sàng để trình lên FIFA ngay lập tức.

FAM tuyên bố rằng họ đặc biệt quan tâm đến một số kết luận mà FIFA đưa ra, đặc biệt là cáo buộc rằng các cầu thủ đã lấy được tài liệu giả hoặc cố tình lách luật về điều kiện tham gia.

FAM khẳng định chắc chắn rằng không có bằng chứng nào chứng minh những tài liệu này là giả mạo như FIFA đã cáo buộc. Tất cả tài liệu và hồ sơ liên quan đến tư cách cầu thủ đều được FAM chuẩn bị, xác minh và quản lý hoàn toàn theo đúng quy trình đã được thiết lập.

Các cầu thủ đều hành động một cách thiện chí, hoàn toàn dựa vào các quy trình xác minh và đăng ký do FAM quản lý”, tờ Malaymail cho biết.

Theo truyền thông Malaysia, sau khi FIFA công bố phán quyết chi tiết, FAM có 3 ngày để gửi đơn kháng cáo lên cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Sau đó họ có thể kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu cần.

Tuy nhiên, nếu các chứng cứ của họ thiếu chặt chẽ, không loại trừ khả năng CAS sẽ phạt bóng đá Malaysia nặng hơn án phạt mà FIFA dành cho nền bóng đá nước này.

"Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul trước đó đã nói rằng nếu phán quyết của FIFA vẫn được giữ nguyên, kết quả trận đấu của Malaysia có thể bị đảo ngược và điểm số được trao cho đội tuyển Việt Nam", tờ Malaymail chốt lại.