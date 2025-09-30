Cơ quan “bí ẩn” định đoạt số phận của tuyển Malaysia

Như đã biết, theo công bố từ Ủy ban kỷ luật của FIFA, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã bị buộc tội làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel trước trận gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Malaysia có 10 ngày kháng cáo trước khi vụ việc được đưa ra xét xử ở Tòa án thể thao của FIFA (Ảnh: VFF).

Trong đó, 7 cầu thủ này đã bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Còn FAM bị phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng).

Phía Malaysia sẽ có 10 ngày để kháng cáo, trước khi Tòa án bóng đá của FIFA thực hiện tiến trình xét xử. Đây chính là cơ quan đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan tới số phận của Malaysia (trong phạm vi trách nhiệm của FIFA).

Đây là cơ quan mới được FIFA thành lập vào năm 2021 và còn khá lạ lẫm với nhiều người. Tòa án bóng đá của FIFA có ba nhiệm vụ chính là xử lý các tranh chấp về đăng ký cầu thủ, hợp đồng quốc tế, tư cách thi đấu…

Nhiệm vụ của Tòa án bóng đá của FIFA là xử lý 7 loại tranh chấp liên quan tới:

(1) Tranh chấp giữa các CLB và cầu thủ liên quan đến việc duy trì sự ổn định hợp đồng trong trường hợp có yêu cầu ITC (Giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế) và có khiếu nại từ một bên liên quan đến yêu cầu ITC đó;

(2) Tranh chấp liên quan đến việc làm giữa một CLB và một cầu thủ có yếu tố quốc tế;

(3) Tranh chấp liên quan đến việc làm giữa một CLB hoặc một liên đoàn với một HLV có yếu tố quốc tế;

(4) Tranh chấp liên quan đến khoản bồi thường đào tạo và cơ chế đoàn kết giữa các CLB thuộc các liên đoàn khác nhau;

Malaysia có thể cố gắng "câu giờ" trong thời gian lâu nhất có thể. Họ còn có quyền kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS).

(5) Tranh chấp liên quan đến khoản bồi thường đào tạo và cơ chế đoàn kết giữa các CLB thuộc cùng một liên đoàn, với điều kiện việc chuyển nhượng cầu thủ làm cơ sở cho tranh chấp diễn ra giữa các câu lạc bộ thuộc các liên đoàn khác nhau;

(6) Các vấn đề pháp lý hoặc thực tế phức tạp trong quá trình rà soát Hộ chiếu cầu thủ Điện tử (EPP);

(7) Tranh chấp giữa các CLB thuộc các liên đoàn khác nhau nhưng không thuộc các loại tranh chấp được nêu tại (1), (4), (5) hoặc (6).

Trường hợp của Malaysia liên quan tới vấn đề pháp lý liên quan tới hộ chiếu của cầu thủ. Tòa án bóng đá của FIFA sẽ xét xử phần tư cách thi đấu của các cầu thủ nói trên, trong đó bao gồm quyết định có xử thua Malaysia trong những trận đấu mà họ có mặt hay không.

Tuy nhiên, trong trường hợp vẫn không chấp nhận phán quyết của Tòa án bóng đá của FIFA, Malaysia sẽ kháng cáo lên cấp cao nhất là Tòa án thể thao (CAS). Do đó, vụ việc này có thể diễn ra trong thời gian dài và tốn công sức của nhiều bên liên quan.