Rút nhiều môn ở SEA Games, Campuchia nhận án phạt từ các Liên đoàn thế giới

Tính đến ngày 29/11, Campuchia đã rút không tham dự 10 môn thể thao ở SEA Games 33, gồm bi-a và Muay Thái, judo, karate, pencak silat, petanque (bi sắt), đấu vật, wushu, bóng đá và cầu mây.

Hiện tại, họ chỉ còn tham gia 12 môn thể thao, gồm bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và teqball.

Liên đoàn Cầu mây Thế giới xác nhận cấm Campuchia tham gia ở Asiad tại Nhật Bản vào năm sau (Ảnh: Stadium TH).

Quyết định vào phút chót của Campuchia gây xáo trộn lớn khi SEA Games 33 chỉ còn ít ngày nữa sẽ khởi tranh. Ông Chaiphak Siriwat, Giám đốc điều hành SEA Games 33, nhấn mạnh sự việc diễn ra “đột ngột và ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống quản lý thi đấu”. Đồng thời, ông khẳng định Campuchia đã vi phạm quy định và ban tổ chức đang xem xét phạt tiền hoặc áp dụng các hình thức kỷ luật khác.

Đáng chú ý, các Liên đoàn thế giới cũng đã và đang xem xét để đưa ra án phạt với quyết định rút lui nhiều môn thể thao ở SEA Games của Campuchia. Liên đoàn Cầu mây Thế giới và Liên đoàn Cầu mây châu Á là hai tổ chức đầu tiên cấm Campuchia tham gia Đại hội Thể thao Châu Á (Asiad) tại Nhật Bản vào năm tới.

Liên đoàn ba môn phối hợp Thái Lan cũng bày tỏ lo ngại Campuchia có quyết định rút lui phút cuối ở nội dung ba môn phối hợp hay không, mặc dù đến thời điểm này Campuchia xác nhận vẫn sẽ tham dự nội dung này. Đáng chú ý, đội tuyển 3 môn phối hợp của Campuchia gồm 10 VĐV gốc Trung Quốc và 1 VĐV gốc Pháp.

Theo truyền thông Thái Lan, nguyên nhân Campuchia rút lui không tham gia nhiều môn thể thao ở SEA Games 33 là do "lo ngại về sự an toàn của các VĐV và quan chức và mong muốn giảm thiểu rủi ro trong các cuộc thi được tổ chức tại Thái Lan".

"Việc điều chỉnh này được thực hiện do những lo ngại đáng kể về an ninh, gây ra thách thức trong việc đảm bảo an toàn và bảo vệ các VĐV và quan chức của chúng tôi.

Quyết định khó khăn này được ban lãnh đạo đưa ra nhằm đảm bảo Campuchia vẫn có thể tham gia trong khi vẫn đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho phái đoàn của chúng tôi", Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia thông báo với BTC SEA Games 33 về quyết định của mình.