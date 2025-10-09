Báo Hàn Quốc đòi lại công bằng cho tuyển Việt Nam, yêu cầu Malaysia xin lỗi

“Sẽ rất bất công nếu như đội tuyển Việt Nam bị loại. Chiến thắng 4-0 của Malaysia chỉ là trò hề. FIFA kết luận Malaysia làm giả hồ sơ”, đó là dòng tít xuất hiện trên tờ Xports News (Hàn Quốc) để nói về việc FIFA buộc tội Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM)

Báo Hàn Quốc cho rằng đội tuyển Việt Nam chịu bất công trước Malaysia (Ảnh: VFF).

Tờ báo này nhấn mạnh chiến thắng 4-0 của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam là kết quả của hành vi gian lận. Tờ báo của Hàn Quốc viết: “FIFA đã chính thức xác nhận Malaysia đã làm giả giấy tờ trong quá trình nhập tịch cho 7 cầu thủ nước ngoài. Đây rõ ràng là hành vi gian lận của FAM.

Theo báo cáo của FIFA, Malaysia bị phát hiện đã lạm dụng “quy định về nơi sinh của ông bà” để nhập tịch cầu thủ trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Quy định này cho phép một cầu thủ đại diện cho một quốc gia nếu cha mẹ hoặc ông bà của họ đến từ quốc gia đó. FAM đã làm giả nơi sinh của ông bà các cầu thủ, hòng qua mặt FIFA.

FIFA không chấp nhận hành vi gian dối của Malaysia. Vụ việc này không chỉ đơn thuần là lỗi hành chính mà là hành vi thao túng có hệ thống liên quan đến tư cách đội tuyển quốc gia, đang thu hút sự chú ý của cộng đồng bóng đá toàn cầu.

Báo Hàn Quốc yêu cầu Malaysia phải xin lỗi tuyển Việt Nam (Ảnh: FAM).

Mặc dù Malaysia từng thắng áp đảo của đội tuyển Việt Nam nhưng đó là kết quả của hành vi gian lận. Đã đến lúc đòi lại công bằng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik khi họ đã chịu bất công vì thi đấu với đối thủ chơi gian lận.

Thất bại trước Malaysia không phải là đội tuyển Việt Nam thiếu kỹ năng, mà vì đối thủ cố tình gian dối. Đã đến lúc, những người làm bóng đá Malaysia cần phải xin lỗi đội tuyển Việt Nam”.

Vào tối nay (9/10), đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Nepal ở vòng loại Asian Cup vào lúc 19h30 trên sân Gò Đậu (TPHCM). Trong khi đó, Malaysia sẽ thi đấu trên sân của Lào vào lúc 19h.