Mất 7 cầu thủ nhập tịch, Malaysia vẫn chiến thắng và đứng đầu bảng

Trước trận đấu với Lào, Malaysia đối diện với nhiều sóng gió khi FIFA buộc tội Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch là Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero.

Malaysia bước vào trận đấu mà không có 7 cầu thủ này. Họ tung ra đội hình gồm hầu hết các cầu thủ bản địa. Chỉ có một vài cầu thủ nhập tịch như Romel Morales, La'Vere Corbin-Ong hay Nooa Laine.

Malaysia giành chiến thắng 3-0 trước Lào (Ảnh: Asean Football).

Thực tế, Malaysia thi đấu vô cùng chật vật trước Lào. Họ dồn ép đối thủ trong cả hiệp 1 nhưng không tài nào chọc thủng lưới đối thủ.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, khi Lào có dấu hiệu xuống sức, Malaysia đã tận dụng thời cơ vượt lên. Phút 55, ngôi sao bản địa được kỳ vọng nhất của Malaysia là Arif Aiman đã phá vỡ thế bế tắc sau pha dứt điểm từ xa khá tốt.

Phút 69, tới lượt đội trưởng Dion Cools ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Malaysia. Chưa dừng lại ở đó, tới phút bù giờ, "Bầy hổ" đã có bàn thắng thứ 3 do công của Faisal Halim.

Với chiến thắng 3-0 trước Lào, Malaysia tiếp tục đứng đầu bảng F với 9 điểm. Tuy nhiên, án phạt của FIFA và AFC vẫn lơ lửng trên đầu của đội bóng này.

Báo Hàn Quốc đòi lại công bằng cho tuyển Việt Nam, yêu cầu Malaysia xin lỗi

“Sẽ rất bất công nếu như đội tuyển Việt Nam bị loại. Chiến thắng 4-0 của Malaysia chỉ là trò hề. FIFA kết luận Malaysia làm giả hồ sơ”, đó là dòng tít xuất hiện trên tờ Xports News (Hàn Quốc) để nói về việc FIFA buộc tội Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM)

Tờ báo này nhấn mạnh chiến thắng 4-0 của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam là kết quả của hành vi gian lận. Tờ báo của Hàn Quốc viết: “FIFA đã chính thức xác nhận Malaysia đã làm giả giấy tờ trong quá trình nhập tịch cho 7 cầu thủ nước ngoài. Đây rõ ràng là hành vi gian lận của FAM.

Theo báo cáo của FIFA, Malaysia bị phát hiện đã lạm dụng “quy định về nơi sinh của ông bà” để nhập tịch cầu thủ trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Quy định này cho phép một cầu thủ đại diện cho một quốc gia nếu cha mẹ hoặc ông bà của họ đến từ quốc gia đó. FAM đã làm giả nơi sinh của ông bà các cầu thủ, hòng qua mặt FIFA.

FIFA không chấp nhận hành vi gian dối của Malaysia. Vụ việc này không chỉ đơn thuần là lỗi hành chính mà là hành vi thao túng có hệ thống liên quan đến tư cách đội tuyển quốc gia, đang thu hút sự chú ý của cộng đồng bóng đá toàn cầu.

Mặc dù Malaysia từng thắng áp đảo của đội tuyển Việt Nam nhưng đó là kết quả của hành vi gian lận. Đã đến lúc đòi lại công bằng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik khi họ đã chịu bất công vì thi đấu với đối thủ chơi gian lận.

Thất bại trước Malaysia không phải là đội tuyển Việt Nam thiếu kỹ năng, mà vì đối thủ cố tình gian dối. Đã đến lúc, những người làm bóng đá Malaysia cần phải xin lỗi đội tuyển Việt Nam”.