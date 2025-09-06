HLV Kim Sang Sik tin chắc một điều sau chiến thắng trước U23 Singapore

U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore

U23 Việt Nam thắng U23 Singapore 1-0, trong trận đấu diễn ra ở sân Việt Trì (Phú Thọ), tối 6/9. Đây là trận đấu mà chúng ta dứt điểm rất nhiều, nhưng chỉ một lần chọc thủng lưới đối phương.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: “Hôm nay chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, trước khi ghi bàn ở phút 79. Ngoài ra, thủ môn đội U23 Singapore chơi rất xuất sắc”.

HLV Kim Sang Sik nhận định U23 Việt Nam vẫn còn bỏ lỡ nhiều cơ hội (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

“Dù vậy, các cầu thủ của tôi cũng cần cải thiện thêm kỹ năng dứt điểm, để có thể tận dụng triệt để những tình huống kết liễu đối thủ. Tôi cũng cảm ơn người hâm mộ đã đến sân rất đông cổ vũ cho chúng tôi”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Sở dĩ ông Kim Sang Sik muốn các cầu thủ U23 Việt Nam tận dụng tốt hơn các cơ hội, vì ở trận đấu cuối vào ngày 9/9 tới đây, chúng ta sẽ đối đầu với U23 Yemen. Đây sẽ là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng C, đồng thời quyết định vé vượt qua vòng loại giải U23 châu Á 2026.

Về trận cuối gặp U23 Yemen, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Chúng tôi sẽ phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi xây dựng kế hoạch cụ thể để giành kết quả tốt nhất trước U23 Yemen. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện, tôi hoàn toàn tin vào một chiến thắng, để kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng và điểm số tối đa”.

“U23 Yemen là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình rất tốt, đặc biệt là những cầu thủ ở hàng phòng ngự. Dù vậy, chúng tôi cũng có những cầu thủ chạy biên nhanh nhẹn, giàu tốc độ. Cầu thủ của tôi khai thác tốt khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của đối phương.

HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm những điểm yếu khác của U23 Yemen, trước khi có cách tiếp cận phù hợp trong trận đấu tới”, HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Trong khi đó, HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore thừa nhận sức mạnh của đội tuyển U23 Việt Nam: “Các bạn sở hữu đội bóng rất chất lượng. U23 Việt Nam không chỉ có trình độ Đông Nam Á mà còn có thể vươn lên trình độ châu Á”.

“Các cầu thủ Singapore đã chơi rất cố gắng, tạo ra một vài cơ hội, nhưng U23 Việt Nam mạnh hơn chúng tôi. Chỉ với một tình huống cầu thủ của tôi đánh mất sự tập trung, U23 Việt Nam đã trừng phạt chúng tôi. Ở một trận đấu quan trọng với một đối thủ đẳng cấp, sai lầm khiến chúng tôi phải trả giá.

U23 Singapore tới đây với một đội hình rất trẻ với mục đích tích lũy kinh nghiệm. Thông qua trận đấu này, có thể thấy các cầu thủ của tôi đã có sự trưởng thành. Tôi cũng ấn tượng với tiền đạo Đình Bắc của U23 Việt Nam, sẽ thật tuyệt vời nếu được là HLV của cậu ấy”, HLV Firdaus Kassim nói tiếp.

Bảng xếp hạng bảng C vòng loại U23 châu Á (Ảnh: VFF).