Xem trực tiếp trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp Indonesia ở đâu?

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng 6-0 trước tuyển Campuchia

Vào lúc 19h30 hôm nay (9/8), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ hai bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 với đội tuyển nữ Indonesia trên sân nhà Lạch Tray.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 6-0 trước Campuchia (Ảnh: Thành Đông).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trận đấu này trên các nền tảng của FPT Play hay các kênh phát sóng miễn phí như VTV5. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Trước thềm trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam đang tràn đầy tự tin khi giành chiến thắng với tỷ số 6-0 trước đội tuyển nữ Campuchia ở lượt trận mở màn. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu với Indonesia thì đoàn quân HLV Mai Đức Chung có khả năng rất cao sẽ giành vé đi tiếp.

Thực tế, trình độ của đội tuyển nữ Việt Nam và Indonesia khá chênh lệch. Trên bảng xếp hạng FIFA, chúng ta đang xếp thứ 37, còn Indonesia ngụp lặn ở vị trí thứ 106.

Dù có thêm ba cầu thủ nhập tịch ở giải đấu năm nay nhưng đội bóng xứ Vạn đảo không cải thiện được tình hình. Họ đã bộc lộ sự yếu kém khi hứng chịu thất bại với tỷ số 0-7 trước Thái Lan trong trận mở màn.

Dù có sự bổ sung của các cầu thủ nhập tịch nhưng đội tuyển nữ Indonesia vẫn thất bại 0-7 trước Thái Lan (Ảnh: Bola).

Trước thềm trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam, báo giới Indonesia tỏ ra lo ngại. Tờ Tribun News viết: “Việc đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam là thách thức rất lớn với Indonesia. Sau trận thua 0-7 trước Thái Lan, các cô gái Indonesia phải giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo nếu không muốn bị loại sớm. Tuy nhiên, việc hạ gục đội tuyển nữ Việt Nam ở thời điểm này là nhiệm vụ quá khó khăn. Họ không những mạnh mẽ mà còn nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ”.

Tờ Detik bình luận: “Tuyển nữ Indonesia đã khởi đầu giải đấu theo cách thảm họa khi thất bại 0-7 trước Thái Lan. Trận thua này khiến cho thầy trò HLV Joko Susilo gặp bất lợi quá lớn. Họ sẽ phải đối diện với thử thách rất lớn mang tên tuyển nữ Việt Nam ở lượt trận thứ hai. Cơ hội đi tiếp của Indonesia còn rất ít bởi sức mạnh của tuyển nữ Việt Nam không khác gì Thái Lan”.