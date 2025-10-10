Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi chứng kiến tuyển Việt Nam thắng Nepal

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Nepal

"Sau bàn gỡ hoà thì thế trận đã cân bằng trong suốt hiệp 1, nhưng rồi Nepal lại dính thẻ đỏ một cách vô duyên. Mặc dù chỉ còn 10 người nhưng Nepal đã chơi rất cố gắng, cầm cự cho đến phút 67.

Thủ môn Nepal hôm nay chơi rất hay, anh ấy đã cứu cho đội nhà rất nhiều bàn thua trông thấy", tài khoản Yejun Dallav đến từ Philippines bày tỏ trên trang Asean Football, khen ngợi màn trình diễn của đội tuyển Nepal dù để thua tuyển Việt Nam với tỷ số 1-3 ở lượt trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Gò Đậu (TPHCM) tối 9/10.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Việt Nam (Ảnh: Nam Anh).

Tiến Linh có bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ngay phút thứ 10 nhưng đội khách bất ngờ có bàn gỡ hoà 1-1 chỉ 6 phút sau đó. Bàn thua khiến tâm lý các cầu thủ tuyển Việt Nam có phần nôn nóng và bế tắc trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1.

Đáng chú ý, tuyển Nepal chịu bất lợi khi tiền vệ Laken Limbu nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp 1 sau pha phạm lỗi với Hai Long ngay sát vòng cấm. Chơi hơn người ở hiệp 2, tuy nhiên phải đến phút 67, đội tuyển Việt Nam mới giải tỏa áp lực với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Xuân Mạnh, sau cú dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm.

5 phút sau, Văn Vĩ đá bồi cận thành sau cú sút xa của Hoàng Đức bị thủ môn Kiran đẩy ra, đưa cách biệt lên thành 3-1 cho đội chủ nhà. Dù đối thủ xuống sức, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam không thể tận dụng để ghi thêm bàn thắng và 3-1 là kết quả chung cuộc trên sân Gò Đậu.

Niềm vui của các cầu thủ tuyển Việt Nam sau khi đánh bại Nepal (Ảnh: Nam Anh).

"Tiếc nuối cho đội tuyển Nepal. Thế trận đã khác nếu họ vẫn chơi đủ người", tài khoản Amie Syahmi đến từ Malaysia nhận định.

"Chúc mừng Việt Nam, một đội mạnh xứng đáng lọt vào vòng chung kết Asian Cup. Hi vọng các bạn sẽ thể hiện tốt ở các trận tiếp theo", tài khoản Rizki Welah đến từ Indonesia chúc mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam.

"Chúc mừng tuyển Việt Nam. Dù chiến thắng hơi khó khăn nhưng đẳng cấp đã tạo ra sự khác biệt. Tôi tin rằng tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục đánh bại tuyển Malaysia ở trận lượt về, nhất là khi Malaysia nhận lệnh trừng phạt từ FIFA", tài khoản Dean Verdonk cũng đến từ Indonesia bày tỏ.

"Tuyển Việt Nam đánh bại Nepal là điều đã được dự báo trước. Thật khó tránh được một trận thua khi chỉ chơi với 10 người trong suốt hiệp 2", tài khoản Je Weerapol đến từ Thái Lan nhấn mạnh.

"Văn Lâm trận này chơi không thật sự xuất sắc. Tuyến giữa của Việt Nam vẫn cần phải cải thiện nhiều nếu muốn ra đấu trường lớn và đụng độ những đối thủ có đẳng cấp cao trong khu vực", tài khoản Nguyễn Chí Hiếu chốt lại.