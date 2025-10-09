HLV Nepal: "Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể thắng 6-1"

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Nepal

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Matthew Ross mở lời: "Tôi chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục. Bước ngoặt trận đấu là thẻ đỏ. Tôi tự hào về các cầu thủ, bị dẫn trước vẫn gỡ hòa 1-1, chứng tỏ cầu thủ Nepal có phản ứng tốt trong tình huống khó khăn.

Đội tuyển Việt Nam đồng đều chất lượng từ thủ môn đến tiền đạo nên chiến thắng là điều tất yếu. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ để thi đấu trận tiếp theo sau 4 ngày nữa".

Đội tuyển Nepal gây bất ngờ khi gỡ hòa 1-1 ở phút 16 (Ảnh: Nam Anh).

"Chúng tôi phòng ngự tốt, nhưng rõ ràng đội tuyển Việt Nam có lẽ đã thắng đậm hơn, 6-1 chẳng hạn. Quan trọng là các cầu thủ của tôi đã cố gắng ngăn chặn đội tuyển Việt Nam lên bóng.

Họ chỉ tạt bóng là chủ yếu. Nepal thi đấu với 10 người trong 50 phút là không dễ dàng nên cách chơi đó là phương án tốt nhất chúng tôi có thể sử dụng", chiến lược gia người Australia phân tích thêm về trận đấu.

HLV Matthew Ross thẳng thắn thừa nhận những điểm yếu của Nepal: "Chúng tôi còn ngây thơ ở một số thời điểm. Ví dụ như tình huống bị thẻ đỏ và những pha ham rê dắt bóng không cần thiết. Về mặt chiến thuật, tôi hài lòng với các cầu thủ.

Tuy nhiên toàn đội vẫn phải rút kinh nghiệm sâu sắc, đặc biệt là ở các tình huống cố định. Tôi nghĩ khi có đủ người, chúng tôi có thể chiến đấu sòng phẳng hơn. Các cầu thủ trẻ cần tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để phát triển hơn trong tương lai".

Khi được hỏi về thói quen ghi chép trong trận đấu, HLV Matthew Ross cho hay: "Tôi muốn xem chi tiết chứ không chỉ qua băng hình để đưa ra phân tích phù hợp với từng trận đấu. Những ghi chép đó là nghiên cứu của chúng tôi. Đó có thể cũng chỉ là những lời nhắc, những ghi nhớ thông thường".

Việc chơi thiếu người khiến Nepal gặp khó khăn ở hiệp 2 (Ảnh: Nam Anh).

Tiếp đón Nepal bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc áp đảo và nhanh chóng phát huy hiệu quả. Ngay ở phút thứ 10, Tiến Linh có pha khống chế bóng chuẩn xác và dứt điểm vào góc xa, mở tỷ số của trận đấu.

Những phút tiếp theo, đoàn quân HLV Kim Sang Sik tạo ra nhiều cơ hội nhưng các chân sút thi đấu vô duyên. Bất ngờ xảy ra ở phút 16 khi Shrestha bật cao đánh đầu hạ Văn Lâm, gỡ hòa 1-1 cho Nepal. Nhận bàn thua chóng vánh, đội tuyển Việt Nam chơi bế tắc và dứt điểm khá vội vàng.

Đội tuyển Nepal chịu bất lợi khi tiền vệ Laken Limbu nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp 1 sau pha phạm lỗi với Hai Long ngay sát vòng cấm. Chơi hơn người ở hiệp 2, tuy nhiên phải đến phút 67, đội tuyển Việt Nam mới giải tỏa áp lực với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Xuân Mạnh, sau cú dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm.

5 phút sau, Văn Vĩ đá bồi cận thành sau cú sút xa của Hoàng Đức bị thủ môn Kiran đẩy ra, đưa cách biệt lên thành 3-1 cho đội chủ nhà. Dù đối thủ xuống sức, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam không thể tận dụng để ghi thêm bàn thắng và 3-1 là kết quả chung cuộc trên sân Gò Đậu.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, đội tuyển Malaysia dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Lào. Sau 3 lượt trận bảng F vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia dẫn đầu với 9 điểm, các vị trí tiếp theo thuộc về đội tuyển Việt Nam (6 điểm), Lào (3 điểm) và Nepal (0 điểm).