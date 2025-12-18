Nữ VĐV esports Thái Lan gian lận bị cấm thi đấu trọn đời

Hành động bồn chồn, lo lắng của Naraphat trước khi bị phát hiện gian lận

Hôm 16/12, Liên đoàn Thể thao điện tử (esports) Thái Lan (TESF) xác nhận tuyển thủ đội tuyển Liên Quân Mobile Thái Lan, Warasin Naraphat (người nổi tiếng với biệt danh Tokyogurl) bị loại khỏi SEA Games 33 vì hành động gian lận trong trận đấu với đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam.

Tokyogurl bị xác định vi phạm Điều 9.4.3 của Sổ tay Kỹ thuật Thể thao Điện tử, là sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa thiết bị thi đấu trong trận đấu gặp Việt Nam diễn ra ngày 15/12.

Warasin Naraphat được xác định có hành vi gian lận trong trận đấu với đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam hôm 15/12 (Ảnh: Thairath).

Rất nhiều án phạt nghiêm khắc đã được các bên công bố với Warasin Naraphat. Cụ thể nhà phát hành Garena cấm Tokyogurl tham gia tất cả các giải đấu Arena of Valor, với hiệu lực từ ngày 16/12/2025. Đội chủ quản TALON cũng xác nhận chấm dứt hợp đồng với VĐV này ngay lập tức.

Cơ quan Thể thao Thái Lan cũng yêu cầu Tokyogurl nộp lại 10 tháng lương trợ cấp cho VĐV dự SEA Games 33. Đặc biệt, Ban tổ chức RoV Esports áp dụng mức kỷ luật cao nhất khi ban hành lệnh cấm thi đấu trọn đời với Tokyogurl.

"Từ một nữ vận động viên đang lên đến án phạt khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp, vụ việc Tokyogurl đã trở thành một trong những vụ bê bối gây chấn động nhất trong làng thể thao điện tử Thái Lan và là một bài học quan trọng về đạo đức, tính minh bạch và "tinh thần thể thao cao thượng" trên đấu trường quốc tế", tờ Dailynews của Thái Lan bình luận về án phạt với Warasin Naraphat.

"Vụ việc này cho thấy rõ ràng rằng việc Thái Lan đăng cai SEA Games 33 không hề thiên vị. Chúng tôi đã tiến hành mọi việc một cách minh bạch và duy trì các tiêu chuẩn cao của Đại hội Thể thao Đông Nam Á nhằm xây dựng niềm tin giữa các công dân ASEAN", Tiến sĩ Kongsak Yodmani, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan cũng nhấn mạnh.