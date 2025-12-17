Đội trưởng esports Thái Lan kể lại về hành động bất thường của Tokyogurl

Hành động bồn chồn, lo lắng của Naraphat trước khi bị phát hiện gian lận

Theo lời kể của Givemeakiss, những nghi ngờ đã xuất hiện từ trước giờ thi đấu. Tuy nhiên, hành vi bất thường của Tokyogurl mới là điều khiến đội trưởng không thể bỏ qua.

Givemeakiss tố cáo đồng đội gian lận để bảo vệ hình ảnh của thể thao điện tử Thái Lan (Ảnh: One esports).

"Tokyogurl bất ngờ đề nghị mượn thiết bị thi đấu của tôi để kiểm tra và chỉnh sửa cài đặt, dù cô ấy đã có thiết bị cá nhân. Tôi thấy điều đó rất khó hiểu, vì thông thường mỗi vận động viên đều tự chuẩn bị cấu hình trên thiết bị của mình.

Tôi đã hỏi thẳng tại sao lại cần dùng thiết bị thi đấu chung, thì cô ấy nói rằng máy của mình không có kết nối mạng”, đội trưởng esport nữ Thái Lan chia sẻ.

Theo quy định của ban tổ chức, việc sử dụng thiết bị thi đấu chung bắt buộc phải có sự chấp thuận và chữ ký xác nhận từ HLV. Tuy nhiên, yêu cầu mượn máy của Tokyogurl đã bị từ chối ngay lập tức. Đội trưởng Givemeakiss cho biết, chính thời điểm này đã bộc lộ những biểu hiện tâm lý bất thường của người đồng đội.

“Khi huấn luyện viên không đồng ý, tôi thấy cô ấy căng thẳng hẳn lên. Sau đó, đến lúc được phép lên sân khấu chuẩn bị thi đấu, cô ấy lại là người chạy lên đầu tiên một cách rất vội vàng, và đó là lúc tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn”, Givemeakiss chia sẻ.

Mọi nghi ngờ càng trở nên rõ rệt hơn khi trận đấu chính thức bắt đầu. Trong môi trường thi đấu đòi hỏi sự tập trung và tương tác cao độ, Tokyogurl lại có những hành động mang tính chất "che giấu".

Tuyển thủ này liên tục tránh ánh nhìn của các đồng đội xung quanh, cố tình che màn hình điện thoại và thực hiện các thao tác tay liên tục, khác hẳn với thói quen thi đấu thông thường.

Bầu không khí tại nhà thi đấu trở nên nghẹt thở khi trọng tài chính thức thông báo tạm dừng trận đấu để rà soát thiết bị. Giây phút trọng tài đưa ra cảnh cáo liên quan đến việc sử dụng ứng dụng liên lạc Discord (một hành vi bị cấm trong thi đấu chuyên nghiệp), đội trưởng Givemeakiss cho biết cô đã thực sự choáng váng.

"Tôi không nghĩ mọi chuyện lại trùng khớp đến như vậy. Ngay lúc đó, tôi gần như chắc chắn rằng đây không còn là nghi ngờ đơn thuần nữa". Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Givemeakiss đã lập tức báo cáo toàn bộ sự việc với ban lãnh đạo.

“Thành thật mà nói, tay tôi run bần bật. Tôi rất hoảng loạn nhưng cũng biết rằng mình không thể im lặng, vì đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến tính công bằng của giải đấu”, đội trưởng tuyển nữ Liên Quân Mobile Thái Lan nói.

Hành động dứt khoát của Givemeakiss đã trực tiếp dẫn đến quyết định rút lui đầy chấn động của đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan, một bước đi được đánh giá là đau đớn nhưng cần thiết để bảo vệ danh dự và tinh thần thể thao cao thượng.

Theo HLV Jakrapol, trước thềm SEA Games 33, ban huấn luyện đã nhận được những phản hồi về các dấu hiệu bất thường xoay quanh nữ tuyển thủ này. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ đồn đoán và chưa có bằng chứng xác thực để đưa ra kỷ luật.

Tokyogurl khóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội, nhập viện sau vụ gian lận chấn động SEA Games 33 (Ảnh: Thairath).

Ngày 16/12, Liên đoàn Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) đã đưa ra thông báo chính thức gây chấn động. Tuyển thủ Tokyogurl bị loại khỏi kỳ Đại hội vì vi phạm nghiêm trọng các quy định kỹ thuật. Đồng thời, Thái Lan cũng tuyên bố rút toàn bộ đội tuyển RoV nữ khỏi SEA Games 33.

Quyết định cứng rắn này được đưa ra sau khi các bằng chứng về hành vi gian lận của Tokyogurl trong trận đấu gặp tuyển Việt Nam được làm sáng tỏ. TESF xác định đây là sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, làm tổn hại đến uy tín của nền thể thao điện tử quốc gia.

Sáng 17/12, Cục Thể thao Thái Lan xác nhận các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc, gồm thu hồi toàn bộ tiền trợ cấp tập trung kéo dài 10 tháng và cấm tham gia hoạt động của Liên đoàn esports Thái Lan.