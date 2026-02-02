Hàng Đẫy chật kín CĐV trong ngày Đình Bắc nhận giải Vua phá lưới U23 châu Á

Tối 1/2, trên sân Hàng Đẫy đã diễn ra trận cầu tâm điểm của vòng 12 V-League giữa CLB Công an Hà Nội và Ninh Bình. Đây là trận đấu rất quan trọng bởi chỉ cần giành chiến thắng đội bóng ngành công an sẽ vươn lên ngôi đầu vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ninh Bình FC.

Theo thống kê của ban tổ chức, đã có đến 12.836 cổ động viên (CĐV) đến sân để theo dõi, một con số đáng nể với một trận đấu tại V-League.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Đình Bắc nhận giải thưởng Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026 từ tay Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc Ninh Bình tràn lên tấn công và ngay lập tức đã có được thành quả, phút thứ 2, từ đường tạt bóng ở biên, Geovane tung cú vô lê đẹp mắt đánh bại Nguyễn Filip mở tỷ số cho đội khách.

Nhận bàn thua sớm đội chủ nhà tràn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ tuy nhiên hàng thủ của Ninh Bình chơi khá chắc chắn trước hàng công của Công an Hà Nội.

Đến phút 29, từ quả tạt bóng của Stefan Mauk, Alan đệm bóng cận thành san bằng tỷ số 1-1.

Cũng chỉ sau đó 5 phút, bóng chạm tay Dụng Quang Nho trong vòng cấm sau pha đánh đầu của Văn Hậu, Alan không mắc một sai lầm nào để đánh bại Văn Lâm trên chấm 11m..

Anh cũng hoàn tất cú hat-trick của mình trong trận đấu này với cú đệm bóng sau đường chuyền của Văn Hậu ở phút 45+1.

Hoàng Đức trận này bị phong tỏa rất chặt, anh hầu như không có cơ hội làm bóng cho đồng đội, trách nhiệm cũng đè nặng lên vai tiền vệ sinh năm 1998 sau khi Ninh Bình chơi thiếu người vì Dụng Quang Nho nhận thẻ đỏ sau tình huống vào bóng thô bạo.

Sang đến hiệp 2, Ninh Bình tràn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Phút 54, từ đường chuyền hỏng của Văn Hậu, Trần Thành Trung tận dụng tốt cơ hội tung cú sút trái phá để rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2.

Sao trẻ U23 Phạm Minh Phúc được tung vào sân ở hiệp 2, anh có nhiều tình huống đột biến đáng chú ý bên phía cánh phải.

Phút 65, Quang Hải có pha chạy chỗ thông minh từ đường chọc khe của Leo Athur để đối mặt với Văn Lâm, tuy nhiên cú sút của anh chưa đủ khó để đưa được bóng vào lưới đội khách.

Văn Hậu phải rời sân bằng cáng vì chấn thương, không lâu sau đó Thái Sơn cũng rời sân theo cách tương tự.

Phải đến phút 75, Đình Bắc mới được vào sân. Anh chơi năng nổ, thậm chí đã có tình huống đưa được bóng vào lưới Ninh Bình tuy nhiên không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 cho CLB Công an Hà Nội. Đội bóng ngành công an đã vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng V-League với 29 điểm, nhiều hơn Ninh Bình 2 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận.