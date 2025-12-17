Nữ VĐV esports Thái Lan: “Nếu gian lận, tôi đã thắng đội Việt Nam”

Hành động bồn chồn, lo lắng của Naraphat trước khi bị phát hiện gian lận

“Tôi xin giải thích ngắn gọn. Nếu gian lận, tôi đã thắng đội Việt Nam rồi. Thật sự tôi gian lận kiểu gì? Tôi tự mình thi đấu, nhưng bị áp lực tâm lý rất nặng đến mức hoảng loạn. Tôi mới được đưa vào bệnh viện và vừa sử dụng lại điện thoại. Việc cắm cáp kết nối với điện thoại hoàn toàn không thể dùng để chia sẻ màn hình hay gian lận dưới bất kỳ hình thức nào”, Warasin Naraphat viết trên mạng xã hội.

Tokyogurl bị kiểm tra máy trong lúc đang thi đấu (Ảnh: Droidsans).

Vụ việc nữ tuyển thủ Liên quân mobile Warasin Naraphat (tên trong game: Tokyogurl) đã bị truất quyền thi đấu vì gian lận ở nội dung Arena of Valor (RoV) đã gây chấn động làng esports Thái Lan.

Theo ban tổ chức, nữ vận động viên (VĐV) đã cài đặt phần mềm ngoài quy định vào thiết bị thi đấu, để người khác chơi hộ trong trận đấu vòng Playoffs (Bo5) với đội tuyển Việt Nam vào ngày 15/12.

Trong quá trình thi đấu, ban tổ chức bất ngờ cho tạm dừng trận đấu để tiến hành kiểm tra, sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hành vi thi đấu của Tokyogurl. Họ phát hiện một số ứng dụng đáng ngờ vi phạm quy định, tiến hành chụp ảnh lưu bằng chứng, nhưng vẫn cho trận đấu tiếp tục nhằm tránh làm gián đoạn toàn bộ chương trình thi đấu.

Theo suy đoán, Tokyogurl đã có thể xóa ứng dụng vi phạm khỏi màn hình điện thoại ngay sau khi bị kiểm tra điện thoại. Sau đó, nhiều người phát hiện nhiều hành động đáng ngờ của Tokyogurl như phong độ thi đấu tụt giảm rõ rệt, ngôn ngữ cơ thể căng thẳng bất thường, liên tục che màn hình, né góc quay camera…

Tới sáng 16/12, Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) thông báo Tokyogurl bị truất quyền thi đấu ở SEA Games 33 vì vi phạm điều 9.4.3 của Sổ tay kỹ thuật SEA Games (liên quan tới sử dụng phần mềm thứ ba không được phép). Chưa dừng lại ở đó, Garena RoV Thailand tuyên bố cấm Tokyogurl vĩnh viễn khỏi tất cả các giải đấu do Garena tổ chức.

Tokyogurl một mực khẳng định mình không gian lận (Ảnh: Khaosod).

Không chỉ bị cáo buộc gian lận, Warasin Naraphat còn bị chỉ trích vì có hành động giơ ngón tay giữa ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Nói về điều này, Tokyogurl giải thích: “Việc giơ ngón tay giữa là hành động đùa giỡn của tôi và bạn ở bên cạnh. Khi tôi quay sang thì máy quay đang hướng vào người khác. Tôi chỉ đùa giỡn trong lúc căng thẳng. Tôi bị stress nghiêm trọng, tới mức ngất xỉu và phải nhập viện”.

Đội trưởng đội RoV nữ Thái Lan, Jomkhon Phumsinil (tên trong game: Givemeakiss), chia sẻ: “Tôi từng có những nghi ngờ trong hai ngày trước khi thi đấu. Sau đó, cả đội đã nói chuyện với bạn ấy, nhưng bạn phản ứng rất gay gắt, nổi nóng và yêu cầu cả đội phải xin lỗi. Tokyogurl một mực khẳng định mình không làm gì sai”.