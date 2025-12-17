CĐV Thái Lan xấu hổ vì nữ VĐV gian lận khi gặp đội Việt Nam

Hành động bồn chồn, lo lắng của Naraphat trước khi bị phát hiện gian lận

Ngày 15/12, trong trận đấu bán kết nội dung Liên Quân Mobile đồng đội nữ giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam, trọng tài đã phát hiện điểm bất thường về độ trễ (delay) giữa thao tác tay của Tokyogurl. Bên cạnh đó, cô còn có nhiều cử chỉ lén lút, bất thường.

Ngay sau đó, trọng tài tiếp cận để kiểm tra thiết bị. Tuyển thủ này cố ý dùng tay che màn hình, tránh sự kiểm tra. Đoàn kiểm tra phát hiện một số ứng dụng đáng ngờ vi phạm quy định, tiến hành chụp ảnh lưu bằng chứng, nhưng vẫn cho trận đấu tiếp tục nhằm tránh làm gián đoạn toàn bộ chương trình thi đấu.

Biểu cảm đáng ngờ của Tokyogurl khi bị kiểm tra thiết bị (Ảnh cắt từ video).

Sau đó, nhiều người phát hiện nhiều hành động đáng ngờ của Tokyogurl như phong độ thi đấu tụt giảm rõ rệt, ngôn ngữ cơ thể căng thẳng bất thường, liên tục che màn hình, né góc quay camera…

Tới sáng 16/12, Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) thông báo Tokyogurl bị truất quyền thi đấu ở SEA Games 33 vì vi phạm điều 9.4.3 của Sổ tay kỹ thuật SEA Games (liên quan tới sử dụng phần mềm thứ ba không được phép). Chưa dừng lại ở đó, Garena RoV Thailand tuyên bố cấm Tokyogurl vĩnh viễn khỏi tất cả các giải đấu do Garena tổ chức.

Phản ứng trước thông tin này, nhiều người hâm mộ esports Thái Lan tỏ ra vô cùng xấu hổ. Bất chấp việc Tokyogurl một mực khẳng định sự trong sạch nhưng nhiều người vẫn không tin vào lời giải thích của cô.

Trên diễn đàn Pantip, nhiều cổ động viên (CĐV) bình luận khá sôi nổi liên quan tới hành vi gian lận của Tokyogurl. Họ cho rằng đây là thông tin chấn động làng esports Thái Lan và Đông Nam Á.

Nữ tuyển thủ nổi tiếng Frozenkiss bày tỏ sự bất bình: “Việc gian lận ở các giải đấu nhỏ là hành động không thể chấp nhận được rồi. Đằng này, cô ta còn ngang nhiên gian lận tại giải đấu lớn như SEA Games”.

Một CĐV khác nhấn mạnh: “Đây là thông tin xấu hổ với làng esports Thái Lan. Tôi mong Liên đoàn sớm xử lý vấn đề và đưa ra hình phạt thích đáng cho Tokyogurl”.

Người thứ ba viết: “Hành động gian lận của Tokyogurl thật tồi tệ. Nó làm ảnh hưởng tới danh tiếng của đất nước Thái Lan. Họ hoan nghênh Liên đoàn esports Thái Lan đưa vụ việc ra ánh sáng, trừng phạt kẻ gian lận”.

CĐV tiếp theo bình luận: “Một người chân chính đại diện cho màu cờ sắc áo của đất nước Thái Lan không bao giờ làm những chuyện như vậy”.

Tokyogurl một mực khẳng định mình không gian lận (Ảnh: Khaosod).

Người thứ 5 nêu quan điểm: “Thật xấu hổ khi chúng ta bị phát hiện gian lận ngay trên sân nhà. Trong tương lai, nếu đội Liên Quân Mobile của Thái Lan giành chiến thắng, nhiều người sẽ nghi ngờ về việc chúng ta có chơi gian lận hay không”.

Một người bày tỏ sự thông cảm: “Tôi cảm thấy tiếc cho đội Liên Quân Mobile của Thái Lan. Họ đã có thành viên thi đấu gian lận, làm ảnh hưởng tới cả đội. Tôi hy vọng toàn đội sẽ vượt qua khó khăn này, tiếp tục tập luyện chăm chỉ để giành huy chương ở kỳ SEA Games lần sau”.

Đội trưởng đội Liên Quân Mobile nữ Thái Lan, Jomkhon Phumsinil (Givemeakiss), chia sẻ: “Tôi từng có những nghi ngờ trong hai ngày trước khi thi đấu. Sau đó, cả đội đã nói chuyện với bạn ấy, nhưng bạn phản ứng rất gay gắt, nổi nóng và yêu cầu cả đội phải xin lỗi. Tokyogurl một mực khẳng định mình không làm gì sai”.