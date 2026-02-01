Thắng nghẹt thở Ninh Bình, CLB Công an Hà Nội chiếm ngôi đầu bảng

Trước thềm trận đấu này, hai CLB Công an Hà Nội và Ninh Bình đang đạt phong độ rất cao. Họ là những đội bóng vẫn duy trì thành tích bất bại ở V-League mùa này. Trong đó, CLB Ninh Bình đứng trên khi hơn đối thủ 1 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Đúng với tính chất của trận "chung kết" V-League, hai đội đã trình diễn cho khán giả màn trình diễn căng thẳng và nghẹt thở.

Alan tỏa sáng khi lập hat-trick cho CLB Công an Hà Nội (Ảnh: Minh Quân).

Ngay ở phút thứ 2, Geovane Magno đã ghi bàn mở tỷ số cho đội khách Ninh Bình. Tuy nhiên, CLB Công an Hà Nội đã cho thấy sự đáng sợ. Họ liên tiếp tạo ra các tình huống nguy hiểm.

Cuối cùng, điều gì đến cũng đã đến. Phút 29, Alan đã ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà. Chỉ 4 phút sau, Alan tiếp tục tỏa sáng khi nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB Công an Hà Nội từ chấm phạt đền.

Ninh Bình thực sự gặp khó khăn khi Quang Nho nhận thẻ đỏ ở phút 36. Phút 45+1, Alan đã hoàn tất cú hat-trick giúp CLB Công an Hà Nội dẫn trước 3-1.

Sang hiệp 2, Ninh Bình khiến nhiều người bất ngờ khi dồn lên tấn công mạnh mẽ. Phút 54, cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung đã tỏa sáng khi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho CLB cố đô.

Trong những phút còn lại, hai đội giằng co nghẹt thở. Phút 82, Đình Bắc, sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, đã đưa bóng vào lưới Ninh Bình nhưng bị từ chối bàn thắng.

Ninh Bình thi đấu kiên cường trong thế thiếu người (Ảnh: Minh Quân).

Phút 90+3, Geovane Magno đã "ném đi" cơ hội san bằng tỷ số cho Ninh Bình khi bỏ lỡ cơ hội đối mặt với Nguyễn Filip.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về CLB Công an Hà Nội. Đội bóng ngành công an đã vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng V-League với 29 điểm, nhiều hơn Ninh Bình 2 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận.