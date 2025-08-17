Nữ tuyển thủ Việt Nam được vinh danh sau trận đấu với Australia

Thua đáng tiếc Australia, tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn với mục tiêu vô địch

Bất chấp bị dẫn trước 2 bàn từ sớm, đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu kiên cường và có được bàn thắng rút ngắn tỷ số nhờ pha lập công của tiền vệ Bích Thùy vào cuối trận.

Bích Thùy được vinh danh sau trận đấu với Australia (Ảnh: VFF).

Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Bích Thùy cùng đồng đội. Cô đã tạo ra nhiều đột biến trên sân, với những pha đi bóng đầy tốc độ và kỹ thuật, liên tục gây khó khăn cho hàng thủ đối phương.

Bàn thắng vào lưới Australia như một khẳng định cho tinh thần không bỏ cuộc của Bích Thùy, cầu thủ chơi nổi bật nhất trong trận đấu.

Dù đã chiến đấu hết mình và có được bàn rút ngắn tỷ số ở những phút cuối, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn không thể lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, màn trình diễn đầy quả cảm của Bích Thùy đã để lại dấu ấn sâu đậm và truyền cảm hứng cho người hâm mộ giúp cô có được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Mặc dù vậy, trong buổi họp báo sau trận đấu, nữ cầu thủ sinh năm 1994 vẫn lộ rõ vẻ buồn bã và không giấu được nước mắt. Tiền vệ này cho biết: “Tôi xin gửi lời cảm ơn mọi người đã động viên các cầu thủ. Lúc này toàn đội đang rất buồn vì đã không chơi một trận đấu tốt. Chúng tôi nhập cuộc không tốt và điều đó đã được HLV nhắc rất nhiều.

Bích Thùy trong buổi họp báo sau trận đấu với Australia (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Thất bại này sẽ là bài học để các cô gái Việt Nam dũng cảm bước tiếp. Về mặt cá nhân, tôi sẽ cố gắng lấy lại tinh thần để chuẩn bị tốt nhất cho trận cuối cùng. Mục tiêu bây giờ sẽ là tấm Huy chương Đồng”.

Sau trận đấu, Bích Thùy cùng các cô gái đội tuyển Việt Nam đã đi đến khu vực khán đài, nơi tập trung hàng nghìn cổ động viên (CĐV), để tri ân và dành những lời cảm ơn đến những người đã “truyền lửa” trong suốt 90 phút thi đấu.

Bích Thùy nỗ lực đi bóng mang về bàn rút ngắn tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Thất bại trước Australia như một cách để thầy trò HLV Mai Đức Chung nhìn nhận ra những điểm mạnh cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là các cô gái của chúng ta không gục ngã. Họ đã chứng minh rằng thất bại không phải là điểm dừng, mà là động lực để bước tiếp, dũng cảm đối mặt với những thử thách mới.