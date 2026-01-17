Nữ CĐV xinh đẹp của Thái Lan mến mộ Đình Bắc và U23 Việt Nam

Pinto Hathairat là nữ CĐV nổi tiếng ở Thái Lan khi sở hữu kênh TikTok với 2,4 triệu người theo dõi. Từ lâu, cô nàng được biết đến với tình yêu với bóng đá Việt Nam. Cô là cổ động viên (CĐV) đặc biệt của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á.

Pinto Hathairat đăng tải bức hình của Đình Bắc trên trang cá nhân (Ảnh FBNV).

Đặc biệt, ở giải đấu năm nay, Pinto Hathairat dành mối quan tâm lớn tới tiền đạo Đình Bắc. Cô thường xuyên đăng tải bức hình tiền đạo số 7 của U23 Việt Nam trên trang cá nhân của mình.

Thậm chí, trong bài đăng gần đây, Pinto Hathairat đã so sánh Đình Bắc với nam diễn viên Lee Jong Suk của Hàn Quốc. Kèm theo đó, nữ CĐV này đăng tải dòng trạng thái: “Anh ấy là cầu thủ bóng đá tài năng và cũng là một diễn viên xuất chúng”.

Pinto Hathairat thường xuyên đăng tải hình ảnh cổ vũ các đội tuyển Thái Lan (Ảnh: FBVN).

Trong mỗi bức ảnh, cô đều nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận. Cô gây sốt nhờ nhan sắc ngọt ngào, thân hình nóng bỏng và thường xuyên tham gia các hoạt động của bóng đá Thái Lan.

Ở SEA Games 33 vừa qua, dù U22 Thái Lan chịu thất bại trước U22 Việt Nam nhưng cô vẫn vui vẻ, thoải mái chụp hình cùng người hâm mộ Việt Nam.

Pinto Hathairat từng theo đuổi sự nghiệp võ thuật (Ảnh: FBNV).

Trong quá khứ, Pinto Hathairat từng là võ sĩ, được thi đấu tại đấu trường võ thuật K-1 của Trung Quốc. Sau đó, cô dành thời gian học ngành y, chuyên ngành y học cổ truyền.

Hiện tại, cô dành thời gian theo học chuyên ngành y học cổ truyền.

Pinto Hathairat nổi tiếng với vẻ đẹp ngọt ngào, cuốn hút (Ảnh: FBNV).

Pinto Hathairat chế bức hình mặc áo dài Việt Nam (Ảnh: FBNV).