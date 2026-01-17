Đình Bắc tiết lộ bất ngờ về chấn thương sau màn đọ sức với U23 UAE

U23 Việt Nam thắng nghẹt thở trước U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á

Trong chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE tối 16/1, Đình Bắc là cầu thủ xuất sắc nhất khi đóng góp một kiến tạo, một bàn thắng đẹp mắt. Tuy nhiên, ít ai biết trước trận đấu, anh bị chấn thương thậm chí còn không thể chạy được vì quá đau.

"Từ trận đấu đầu tiên đá chính, trong ba trận gần đây tôi đều gặp những chấn thương. Ngay ở buổi tập trước trận gặp U23 UAE, tôi vẫn còn đau, thậm chí còn không thể chuyền bóng bằng chân phải được vì bị đau cơ háng”, Đình Bắc tiết lộ.

Đình Bắc thi đấu trong tình trạng chấn thương (Ảnh: AFC).

“Hầu như trong buổi tập này tôi không thể di chuyển cùng anh em đồng đội được. Bản thân chỉ có thể nhận bóng, chuyền và dứt điểm bằng chân trái. Tôi nói chuyện với thầy Kim về việc có thể vết thương không đảm bảo để chơi từ đầu. Tôi nghĩ nên để anh em xuất phát trước, còn mình góp mặt vào thời điểm HLV Kim Sang Sik muốn thay vào", Đình Bắc nói thêm.

Dù bị đau nhưng sau khi được HLV Kim Sang Sik tung vào sân thay cho Lê Viktor ở hiệp 1, tiền đạo sinh năm 2004 vẫn có pha bứt tốc khiến hậu vệ U23 UAE phải “hít khói”, trước khi kiến tạo giúp đàn em Lê Phát ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Đặc biệt, Đình Bắc là tác giả đẹp mắt của bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam. Đó là tình huống ở phút 62, Minh Phúc có pha xử lý khéo léo bên cánh phải, anh treo bóng vào vòng cấm để Đình Bắc đánh đầu ngược hiểm hóc. Bóng đập đất rồi bay vào góc thấp khiến thủ môn Khaled hoàn toàn bất ngờ.

"Mỗi bàn thắng đều có những dấu ấn khác nhau. Bàn thắng vào lưới Nhật Bản là kỷ niệm đầu đời ở sân chơi châu lục. Còn pha lập công này là một cảm xúc tuyệt vời để có thể góp một chút sức lực để U23 Việt Nam giành chiến thắng và mang đến niềm vui cho người hâm mộ", cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu chia sẻ.

Trước trận bán kết, Đình Bắc hy vọng mình có thể kịp bình phục chấn thương, anh nói: “Ở trận gặp U23 UAE, tôi không thể di chuyển với cường độ cao được vì rất nguy hiểm. Bản thân tôi cố gắng điều trị thật tốt để đạt thể trạng cao nhất trước khi thi đấu trận bán kết".

Đối thủ trong trận bán kết của U23 Việt Nam là đội thắng trong cặp tứ kết giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan.