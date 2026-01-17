Đình Bắc áp sát cuộc đua Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam thắng nghẹt thở trước U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á

Hiện tại, Đình Bắc đã ghi được 3 bàn thắng tại giải năm nay. Anh ghi một bàn trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Jordan ngày 6/1, ghi một bàn trong trận thắng U23 Saudi Arabia ngày 12/1 và ghi một bàn trong trận thắng UAE đêm 16/1.

Đình Bắc đã có 3 bàn thắng tại giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Thành tích ghi bàn của Đình Bắc hiện ngang với hai chân sút Shusuke Furuya và Ryunosuke Sato (cùng thuộc đội U23 Nhật Bản). Anh chỉ kém một bàn so với các chân sút Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (Lebanon).

Điều đáng chú ý, cả Ali Azaizeh và Leonardo Farah Shahin đều không còn cơ hội nâng cao số bàn thắng của mình tại giải U23 châu Á 2026, do các đội U23 Jordan và U23 Lebanon đã bị loại.

Đội tuyển U23 Lebanon của Leonardo Farah Shahin bị loại sau vòng bảng, còn đội tuyển U23 Jordan bị loại sau vòng tứ kết.

Về phía Đình Bắc, với phong độ rất tốt mà anh đang có hiện nay, tiền đạo của đội tuyển U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ gia tăng số bàn thắng của mình trong các trận đấu tiếp theo tại giải năm nay.

Đình Bắc đã ghi bàn bằng chân phải, chân trái và bằng đầu (Ảnh: AFC).

Điều đáng nói là, 3 bàn thắng mà Đình Bắc ghi được tính cho đến thời điểm này phản ánh năng lực ghi bàn đa dạng của tiền đạo đang khoác áo CLB Công an Hà Nội. Anh ghi bàn bằng chân phải trong trận gặp U23 Jordan, ghi bàn bằng chân trái trong trận gặp U23 Saudi Arabia và ghi bàn bằng đầu trong trận gặp U23 UAE.

Trong lịch sử các kỳ giải U23 châu Á, chưa có cầu thủ nào của bóng đá Việt Nam trở thành Vua phá lưới của giải đấu.

Năm 2018, Nguyễn Quang Hải ghi được đến 5 bàn thắng (một bàn trong trận gặp Hàn Quốc, một bàn trong trận gặp Australia ở vòng bảng, hai bàn trong trận gặp Qatar ở bán kết và một bàn trong trận gặp Uzbekistan tại chung kết), nhưng anh vẫn kém một bàn so với vua phá lưới Almoez Ali (Qatar).

Nếu trở thành vua phá lưới của giải U23 châu Á năm nay, Đình Bắc sẽ là cầu thủ đầu tiên của bóng đá Việt Nam đạt được danh hiệu này.