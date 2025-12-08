Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh: "Chủ nhà Thái Lan rất nỗ lực vì SEA Games"

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh ghi nhận nỗ lực của nước chủ nhà. Ông Minh đánh giá Thái Lan đã vượt qua nhiều khó khăn để tổ chức kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.

Ông Minh lên tiếng: “Dù nước chủ nhà đang phải trải qua nhiều khó khăn như thiên tai và đang trong thời gian để Quốc tang Hoàng Thái Hậu Siriki, nhưng cả nước Thái Lan đã rất nỗ lực để tổ chức SEA Games 33”.

Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh (Ảnh: Quý Lượng).

“Đây là sự cố gắng rất lớn của nước chủ nhà. Vì thế, trách nhiệm của các đoàn nói chung và trách nhiệm của Đoàn TTVN nói riêng là phải góp phần cùng Ban tổ chức (BTC) chung tay vì thành công chung của SEA Games 33”, Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh nói thêm.

Về đoàn TTVN tham dự SEA Games 33, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết, ngoài các bác sĩ phục vụ cho đội tuyển bóng đá, lần này thành phần đoàn có 19 bác sĩ đến từ Bệnh viện TTVN, các trung tâm huấn luyện và đào tạo thể thao quốc gia.

Đây là lực lượng chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe, phục hồi chấn thương và thể lực cho các vận động viên (VĐV) trong suốt quá trình thi đấu tại Thái Lan.

Ông Minh chia sẻ: “Đây là một khối lượng công việc rất lớn và vất vả đối với đội ngũ nhân viên y tế. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, với sự quan tâm của Nhà nước về chế độ, chính sách, đội ngũ nhân viên y tế thể thao sẽ có sự cải thiện”.

“Từ đó, đội ngũ những người làm y tế thể thao sẽ phát triển, giúp chúng ta bắt kịp trình độ chuyên nghiệp của các nước trong khu vực, tiến tới tiệm cận đấu trường Asiad và Olympic.

Đoàn TTVN đã sẵn sàng cho SEA Games 33 (Ảnh: Quý Lượng).

Đặc biệt là với những đội tuyển bóng đá và một số đội tuyển khác, hiện nay chúng tôi cũng đang phối hợp với các công ty trong nước để tiến hành áp dụng công nghệ AI phục vụ công tác huấn luyện, và tiến tới sẽ áp dụng cho tất cả các đội tuyển thể thao khi tham gia tập huấn và thi đấu”, ông Minh bày tỏ.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh bày tỏ hy vọng việc được thi đấu, cọ xát với các đối thủ mạnh trong khu vực, đặc biệt là các VĐV của Thái Lan, Indonesia và Singapore, những nền thể thao đã đạt tới trình độ thế giới ở một số môn, sẽ trở thành động lực để VĐV Việt Nam nâng cao trình độ chuyên môn.

Qua đó, các VĐV của chúng ta từng bước rút ngắn khoảng cách, và hướng tới những thành tích cao hơn tại Asiad và Olympic.

Những chia sẻ của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho thấy quyết tâm của Đoàn TTVN tại SEA Games 33. Chúng ta không chỉ hướng đến thành tích thi đấu, mà còn đồng hành cùng nước chủ nhà vượt qua khó khăn để tổ chức thành công đại hội.

Chưa hết, chúng ta tận dụng cơ hội cọ xát, đổi mới và ứng dụng công nghệ, để nâng tầm thể thao nước nhà trên hành trình hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế.