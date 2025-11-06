Nhân vật quyền lực bóng đá Malaysia vung tiền, quyết kháng cáo tới cùng

Quyết định này được ông Tunku Ismail công bố trong ngày 6/11 như một động thái thể hiện sự ủng hộ của ông đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đang chịu án phạt từ FIFA.

Ông Tunku Ismail khẳng định: “Tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí kháng cáo, không dùng đến tiền của người dân Malaysia”.

Cố vấn cấp cao của đội tuyển Malaysia, Tunku Ismail, khẳng định sẽ chi tiền để FAM kháng cáo tới cùng (Ảnh: AFP).

Động thái của Thái tử bang Johor cho thấy sự quan tâm sâu sắc đối với các cầu thủ bị ảnh hưởng sau khi họ bị FIFA trừng phạt vì những sai phạm liên quan đến làm giả giấy tờ nhập tịch Malaysia.

Theo luật sư Zhafri Aminurashid, chi phí kháng cáo lên CAS rất đắt đỏ. Cụ thể, FAM sẽ phải tốn 1 triệu ringgit (khoảng 6,2 tỷ đồng) cho quá trình đưa vụ việc lên CAS. Chi phí này ước tính gồm phí kháng cáo, phí luật sư, phí chuyên gia và chi phí đặt cọc kháng cáo.

Luật sư nêu rõ: “Chi phí kháng cáo lên CAS vào khoảng 5.314 ringgit. Chi phí này sẽ không được hoàn lại. Tiếp theo là phí luật sư từ 100.000 đến 200.000 RM, cùng phí chuyên gia có thể lên đến 10.000-50.000 ringgit cho mỗi chuyên gia.

Đó còn chưa kể chi phí đặt cọc kháng cáo từ 10.000 franc Thụy Sĩ (53.143 ringgit) đến 50.000 franc Thụy Sĩ (265.717 ringgit). Chi phí này sẽ do cả hai bên chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, thông thường FIFA không thanh toán và FAM phải tạm ứng trước toàn bộ số tiền. Nếu FAM không thanh toán, đơn kháng cáo sẽ bị bác bỏ”.

Trước đó, FAM cho biết sẽ đưa vụ việc lên CAS sau khi kháng cáo lên FIFA bị bác hôm thứ Hai. Việc ông Tunku Ismail, người cũng là chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim (JDT), cam kết chi trả toàn bộ chi phí pháp lý và đi lại được kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính cho FAM, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho đội ngũ pháp lý Malaysia trong hành trình tìm kiếm công lý cho các cầu thủ.

Đơn kháng cáo của FAM đã bị FIFA bác bỏ. Họ đang chuẩn bị hồ sơ để gửi đơn lên CAS (Ảnh: FAM).

Hoàng thân Tunku Ismail cũng không lo ngại trước khả năng bị FIFA trừng phạt vì những phát biểu chỉ trích gần đây nhằm vào tổ chức này. “Tôi không lo lắng. Hãy để FIFA hành động nếu họ muốn”, ông nói ngắn gọn.

Trước đó, FIFA đã giữ nguyên án phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch trong vụ bê bối gian lận giấy tờ. Ủy ban Kháng cáo của FIFA bác đơn kháng án, đồng thời duy trì phán quyết của Ủy ban Kỷ luật.

Theo đó, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng), trong khi 7 cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt 2.000 franc mỗi người (tương đương 66 triệu đồng).