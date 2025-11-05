Báo Trung Quốc nói về cơ hội của tuyển Việt Nam khi Malaysia chịu án phạt

Tối 3/11, FIFA đã đưa ra phán quyết giữ nguyên án phạt với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch trái phép là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Đội tuyển Việt Nam có khả năng cao được xử thắng trước Malaysia (Ảnh: AFC).

Theo đó, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và chịu án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

Chưa dừng ở đó, đội tuyển Malaysia còn đối diện với nguy cơ lớn bị xử thua trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal.

Bình luận về án phạt của Malaysia, tờ Zaobao (Trung Quốc) viết: “Vào tháng 6, đội tuyển Malaysia từng đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Họ tung ra sân 7 cầu thủ nhập tịch trong trận đấu đó. Hai cầu thủ Rodrigo Holgado và Joao Figueiredo đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam.

Cuộc điều tra của FIFA chỉ ra rằng 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia đều có gốc gác ở nước ngoài và không hề liên quan tới đất nước Malaysia. FAM đã nộp giấy tờ giả mạo để hợp thức hóa việc ra sân của các cầu thủ này.

Dù FAM liên tục phủ nhận và nộp đơn kháng cáo lên FIFA nhưng cuối cùng, họ không thể chứng minh sự trong sạch của mình.

Theo quy định của AFC, Malaysia có thể bị xử thua trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal. Điều đó có nghĩa rằng, cơ hội giành vé tham dự Asian Cup 2027 của Malaysia là rất thấp. Cơ hội đang mở toang trước mặt đội tuyển Việt Nam”.

Cơ hội tham dự Asian Cup 2027 mở toang trước mắt đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Getty).

Tờ 163 nhấn mạnh: “Việc FIFA giữ nguyên phán quyết là đòn đau giáng mạnh vào bóng đá Malaysia. Họ đang đối diện với nguy cơ rất lớn bị xử thua trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal.

Giờ đây, tất cả đang chờ đợi phán quyết từ AFC. Họ cần phải đảm bảo tính công bằng trong việc xác định suất tham dự Asian Cup 2027. Hạn chót để cơ quan này công bố án phạt với Malaysia là ngày 30/10. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, FAM đối đầu với tình huống như vậy. Họ đang tìm cách kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS)”.