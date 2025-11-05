Chuyên gia Argentina nhận xét thẳng thắn về án phạt của FIFA với Malaysia

Phát biểu trên tờ Aire Digital vào hôm nay (5/11), ông Iparraguirre cho biết FIFA xem vụ nhập tịch gian lận của Malaysia là án điểm. Nó được dùng làm bài học cảnh tỉnh cho các liên đoàn khác nhằm ngăn chặn những hành vi gian lận tương tự trong tương lai.

Luật sư Carlos Iparraguirre cho rằng bản án mà FAM phải nhận rất đáng xấu hổ (Ảnh: VFF).

Vị luật sư này nhấn mạnh: “Đây là một trường hợp vi phạm rõ ràng và trắng trợn. FIFA nhìn nhận vụ việc này một cách nghiêm túc và coi đó là ví dụ để răn đe các quốc gia khác. Báo cáo của FIFA thực sự rất đáng xấu hổ”.

Theo ông Iparraguirre, cuộc điều tra được khởi động sau khi các cầu thủ liên quan thi đấu trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam hồi tháng 6. Bảy cầu thủ nhập tịch sai phạm là Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces và Gabriel Palmero.

Sau quá trình xác minh, FIFA kết luận rằng không ai trong số họ có quan hệ huyết thống hợp pháp với Malaysia và các giấy tờ do FAM cung cấp là giả mạo.

FIFA lấy vụ gian lận của Malaysia làm án điểm, để răn đe các liên đoàn khác (Ảnh: NST).

Kết quả là FIFA giữ nguyên án phạt với FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và chịu án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

Tuy nhiên, theo nhận định của luật sư người Argentina, cơ hội để FAM đảo ngược phán quyết khi kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) gần như bằng không, khiến tương lai của các cầu thủ và nền bóng đá Malaysia trở nên ảm đạm.

Ông nói thêm: “Có thể các cầu thủ không ý thức hết mức độ nghiêm trọng của hành động này. Tình hình giữa họ và CLB chỉ có thể giải quyết theo quy định nội bộ nhưng rõ ràng đây là cơ sở vững chắc để xác định họ vi phạm hợp đồng”.

FIFA cho biết, FAM có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết và 21 ngày tiếp theo để chính thức đệ đơn lên CAS nếu muốn tiếp tục theo đuổi vụ việc.