Khủng hoảng nhân sự, U22 Malaysia khẳng định không cầu hòa U22 Việt Nam

Chiến dịch SEA Games của U22 Malaysia đang bị phủ bóng bởi nỗi buồn mất mát, chấn thương và tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng. Tuy nhiên, HLV Nafuzi Zain khẳng định đội bóng vẫn quyết tâm chiến đấu hết mình trước trận đấu then chốt gặp U.23 Việt Nam vào ngày 12/12.

Phát biểu tại khách sạn đội tuyển ở Bangkok (Thái Lan), HLV Nafuzi cho biết toàn đội đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới tiền đạo Haqimi Azim Rosli, người vừa mất cha vào sáng hôm qua. “Tôi đã nói với cậu ấy hãy giải quyết hết việc gia đình trước. Chúng tôi đang chờ xem liệu Haqimi có thể trở lại hay không, bởi cá nhân tôi và cả đội đều rất cần cậu ấy cho trận gặp Việt Nam. Nếu mọi chuyện ổn thỏa và cậu ấy sẵn sàng, khả năng trở lại là rất tốt”, ông nói.

HLV Nafuzi Zain khẳng định mong muốn đánh bại U22 Việt Nam (Ảnh: Hmetro).

Việc vắng Haqimi càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân sự của Malaysia. Trước đó, tiền vệ phòng ngự Haziq Kutty Abba đã phải rút lui vì chấn thương gân kheo. Bên cạnh đó, một số cầu thủ khác chỉ mới hội quân sau khi được các CLB trả về muộn do giải đấu không thuộc lịch thi đấu của FIFA.

“Có tin vui, có tin buồn. Chúng tôi mất Haziq và vẫn thiếu người, nhưng hôm nay Aliff Izwan Yuslan và Aiman Yusoff đã trở lại. Dù cầu thủ ra vào liên tục, chúng tôi chấp nhận thử thách và tập trung tối đa cho trận gặp Việt Nam”, HLV Nafuzi chia sẻ về tình hình lực lượng đầy biến động.

Trong danh sách U22 Malaysia dự SEA Games 33 vẫn có tên Fergus Tierney. Việc ngôi sao nhập tịch có tham dự đại hội thể thao tại Thái Lan hay không vẫn còn không rõ ràng. Giám đốc điều hành của CLB Sabah từng khẳng định cầu thủ này sẽ không tham dự SEA Games do phải tham dự chung kết FA Cup vào ngày 14/12. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã đàm phán với Sabah để cầu thủ Tierney có thể dự SEA Games nếu U22 Malaysia vượt qua vòng bảng.

HLV Nafuzi vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên giữa “cơn hỗn loạn nhân sự”, coi đây là những trải nghiệm quý giá. “Mỗi giai đoạn có thử thách riêng. Lần này thật đặc biệt, nhưng đó là công việc của một HLV. Tôi chỉ cần giữ bình tĩnh và tìm giải pháp tốt nhất”, ông cười khi được hỏi liệu cuốn sổ chiến thuật có ngày càng dày hơn hay không.

U22 Malaysia buộc phải tránh một thất bại nếu muốn giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, HLV Nafuzi tuyên bố sẽ không chơi cầu hòa, một kết quả đủ để U22 Malaysia. “Chúng tôi ra sân để thắng. Điều quan trọng là không được phép thua. Nếu tránh được thất bại, chúng tôi sẽ đi tiếp”, ông nhấn mạnh mục tiêu rõ ràng.

Theo đánh giá của Hmetro: "Đối thủ của Malaysia là U22 Việt Nam, đội đã hai lần vô địch SEA Games và sở hữu ngôi sao chạy cánh Nguyễn Đình Bắc, người đã ghi hai bàn vào lưới Lào và luôn là mối nguy hiểm thường trực ở cả cấp độ trẻ lẫn đội tuyển quốc gia".

Dù đối mặt với vô vàn trở ngại, từ lực lượng mỏng tới việc thay đổi nhân sự liên tục, HLV Nafuzi khẳng định U22 Malaysia vẫn giữ sự tập trung cao nhất. “Chúng tôi chỉ nghĩ về những gì cần làm. Chỉ vậy thôi”, ông kết luận.