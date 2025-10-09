Nhận định tuyển Việt Nam - Nepal (19h30 hôm nay): Chiến thắng dễ dàng?

*Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 sẽ diễn ra lúc 19h30 tối nay (9/10), trên sân vận động Gò Đậu (TPHCM). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Trước khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal diễn ra, HLV Matthew Ross (người Australia) của Nepal đã tuyên bố hùng hồn rằng đội bóng của ông quyết giành điểm, thậm chí nghĩ đến chuyện đánh bại đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn Nepal (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, đấy thực chất chỉ là động thái giúp các cầu thủ Nepal lên tinh thần. Còn trên thực tế, chính vị HLV người Australia cũng hiểu được khoảng cách về trình độ giữa đôi bên.

Ông Matthew Ross đã nói về chuyện một nửa đội hình Nepal không có CLB để thi đấu trong vòng ít tháng qua. Mà với những cầu thủ không được thi đấu thường xuyên, chắc chắn phong độ, cảm giác bóng, cảm giác không gian của họ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Về trình độ chung, nền bóng đá Nepal càng không phải là nền bóng đá mạnh, họ hầu như chưa gây được tiếng vang. Một nền bóng đá vốn không mạnh, cầu thủ lại không có phong độ tốt, thật khó để họ tạo được bất ngờ trước đại diện của bóng đá mạnh hơn.

Vấn đề còn lại chỉ là đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại đội tuyển Nepal như thế nào. Chúng ta sẽ chơi tấn công ào ạt, hay sẽ vừa thi đấu vừa điều chỉnh, xem như đây là cơ hội để càng nhiều cầu thủ trẻ được ra sân càng tốt.

Nhiều cầu thủ trong lứa tuổi 23 sẽ được ra sân tối nay (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Qua cách phát biểu của HLV Kim Sang Sik trước giờ bóng lăn, rằng đội tuyển Việt Nam hiện nay có sự kết hợp giữa các cầu thủ kỳ cựu và những gương mặt trẻ, có thể thấy ông Kim muốn hai lứa cầu thủ này kết hợp hài hòa với nhau.

Điều đó phần nào hé lộ, HLV Kim Sang Sik vẫn sẽ xây dựng trục xương sống của đội tuyển Việt Nam dựa trên những gương mặt giàu kinh nghiệm như trung vệ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Hoàng Đức, Đức Chiến, tiền đạo Tiến Linh, Tuấn Hải. Bên cạnh đó, những cầu thủ trẻ như Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Thanh Nhàn., Đình Bắc sẽ xuất hiện bên cạnh những cầu thủ kỳ cựu nêu trên.

Chỉ hơi khó đoán vị trí thủ môn, chưa rõ HLV Kim Sang Sik sẽ sử dụng thủ môn nhiều kinh nghiệm Đặng Văn Lâm hay thủ thành trẻ đang lên Trần Trung Kiên?

Thủ môn đang khoác áo CLB HAGL dù đã vài lần được gọi lên đội tuyển quốc gia, nhưng Trung Kiên chưa lần nào được ra sân ở các giải đấu quốc tế chính thức. Lần này, có lẽ thủ thành Trần Trung Kiên sẽ có cơ hội.

Dù ra sân với đội hình nào, vẫn có niềm tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có chiến thắng, thậm chí chiến thắng đậm trước đội tuyển Nepal. Và điều quan trọng nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ vừa có 3 điểm, vừa tạo được cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu quốc tế.

Dự đoán: Đội tuyển Việt Nam thắng 3-0.