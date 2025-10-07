Tiết lộ quá trình FIFA điều tra cầu thủ nhập tịch của Malaysia

Thông tin cho biết chỉ một ngày sau khi đội tuyển Malaysia có chiến thắng bất ngờ 4-0 trước đội tuyển Việt Nam, ở vòng loại Asian Cup 2027 (10/6), ngày 11/6, xuất hiện đơn tố cáo sự thiếu trung thực về nguồn gốc các cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Đơn tố cáo này chỉ ra rằng 5 cầu thủ Gabriel Felipe (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Javier Machuca (Argentina), Jon Irazabal Iraurgui (Tây Ban Nha) và Hector Alejandro Hevel (Hà Lan) có hồ sơ nhập tịch không rõ ràng.

Chỉ một ngày sau khi đội tuyển Malaysia bất ngờ thắng đội tuyển Việt Nam 4-0, đã xuất hiện đơn tố cáo cầu thủ nhập tịch Malaysia, được gửi đến FIFA (Ảnh: NST).

Trong lá đơn này, người làm đơn đặt câu hỏi về việc các cầu thủ có gốc nước ngoài của Malaysia được nhập tịch với tốc độ nhanh bất thường. Người làm đơn kiện kiến nghị FIFA rà soát lại giấy tờ gốc có liên quan đến những cầu thủ kể trên.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Liên đoàn Bóng đá thế giới âm thầm điều tra. Đến ngày 26/9, FIFA có kết luận ban đầu, không chỉ có 5 người mà có đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sử dụng hồ sơ giả. 7 cầu thủ này gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

Theo thông tin từ phía FIFA, trong khoảng thời gian từ ngày 19/3 đến đầu tháng 6 năm nay (chỉ ít ngày trước trận đấu giữa Malaysia với đội tuyển Việt Nam diễn ra), 7 cầu thủ nói trên được nhập tịch Malaysia. Đây là tốc độ nhập tịch được truyền thông quốc tế bình luận là “nhanh thần tốc".

Để so sánh với các trường hợp nhập tịch của cầu thủ Indonesia và cầu thủ Việt Nam gần đây, tốc độ nhập tịch cầu thủ Malaysia nhanh hơn nhiều.

Không rõ bằng cách nào mà sai sót kỹ thuật của FAM lặp đi lặp lại với 7 trường hợp khác nhau, được nộp hồ sơ ở các thời điểm khác nhau, vắt qua nhiều tháng? (Ảnh: NST).

Cụ thể, để được nhập tịch và để được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Xuân Son mất đến 5 năm (tính từ thời điểm Xuân Son lần đầu đến Việt Nam và thi đấu bóng đá), các cầu thủ sinh ra tại Hà Lan có gốc gác Indonesia cũng phải mất tối thiểu 6 tháng/người, trước khi được nhập tịch.

Ngày 6/10, FIFA tung ra tài liệu, chứng minh 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal có ông, bà sinh ra tại Tây Ban Nha, Argentina, Hà Lan và Brazil, chứ không phải sinh ra ở Malaysia, theo giấy tờ mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cung cấp cho FIFA.

Phía FAM cho tới giờ vẫn lập luận rằng việc cung cấp sai giấy tờ là do khâu kỹ thuật và khâu hành chính, chứ không phải đến từ chủ ý của FAM.

Tuy nhiên, lập luận này bị FIFA bác bỏ. FIFA cho biết hồ sơ xin nhập tịch của FAM lên FIFA cho từng cầu thủ được nộp ở những thời điểm khác nhau.

Chính vì thế, lập luận về lỗi kỹ thuật và lỗi hành chính của FAM khó thuyết phục được FIFA ở điểm, nếu đây là lỗi kỹ thuật, bằng cách nào lỗi kỹ thuật này lặp đi lặp lại tới tận 7 trường hợp khác nhau, trong những thời điểm khác nhau, vắt qua nhiều tháng?