Lộ bằng chứng khiến đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua 0-3 Nepal

FIFA đã xác định 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia dùng hồ sơ giả gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

7 người này cùng xuất hiện trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 10/6, trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia). Vì sử dụng cầu thủ không đúng quy định, đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3 (thay vì thắng 4-0 như kết quả đã xảy ra).

Đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua luôn đội tuyển Nepal (Ảnh: NST).

Trước đó, ở trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và Nepal ngày 25/3, tiền vệ Hector Hevel xuất hiện trong đội hình xuất phát của Malaysia. Điều đó có nghĩa là đội bóng có biệt danh Harimau Malaya đã sử dụng cầu thủ không đúng quy định trong trận đấu này, và họ cũng có thể bị xử thua Nepal 0-3 (thay vì thắng 2-0).

Thậm chí, Hector Hevel còn là người ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới Nepal, ở phút 29. Hector Hevel được nhập tịch Malaysia ngày 19/3, là cầu thủ đầu tiên trong nhóm 7 cầu thủ sử dụng hồ sơ giả, được nhập tịch để khoác áo Harimau Malaya.

Nếu bị xử thua Nepal, đây có lẽ là một trong những kết quả tệ nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia, bởi Nepal là nền bóng đá yếu hơn rất nhiều so với nền bóng đá Malaysia.

Hector Hevel xuất hiện trong đội hình chính thức khi Malaysia gặp Nepal ngày 25/3, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Đêm 6/10, FIFA công bố hồ sơ về nguồn gốc thật của 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả của Malaysia. Trong số này, ông nội của Hector Hevel là Hendrik Jan Hevel sinh ở The Hague (Hà Lan), chứ không phải sinh tại Mallaca (Malaysia), như Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) từng nộp hồ sơ cho FIFA.

Cũng trong đêm 6/10, Tổng thư ký (TTK) AFC Datuk Seri Windsor Paul hé lộ quy trình xử phạt đội tuyển Malaysia, nếu đội bóng này thua kiện: “Sau khi Ủy ban Phúc thẩm của FIFA đưa ra quyết định về kết quả kháng cáo, FAM có 10 ngày tiếp theo để thông báo rằng họ có muốn đưa vấn đề lên CAS hay không?”.

“Sau tất cả mọi việc, CAS sẽ gửi kết quả cuối cùng về cho AFC. Chúng tôi sẽ chuyển quyết định này đến Ủy ban Kỷ luật AFC để họ xem xét. Nếu FAM có vi phạm, theo phán quyết của CAS, Ủy ban Kỷ luật của AFC sẽ hành động”, TTK AFC Windsor Paul.

Và, hành động đó của AFC, trước tiên là xử thua Malaysia trong các trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6 và gặp Nepal ngày 25/3, nếu FAM thua kiện. Với hai trận thua này, đội tuyển Malaysia gần như không còn cơ hội tại vòng loại Asian Cup 2027.