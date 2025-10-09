Nhận định Lào - Malaysia (19h hôm nay): Áp lực từ án phạt của FIFA

Đặc biệt, khi trận lượt đi vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 giữa Lào và Malaysia diễn ra ở Vientiane (Lào), khó khăn với đội tuyển Malaysia càng lớn.

So với đội hình đã thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 vào ngày 10/6 (trận đấu quốc tế chính thức gần nhất của Malaysia), đội bóng có biệt danh Harimau Malaya vắng đến 7 vị trí.

Đội tuyển Malaysia vừa thiệt quân, vừa sa sút tâm lý trước trận gặp Lào (Ảnh: NST).

Đó là 7 cầu thủ đang bị FIFA “treo giò” 12 tháng vì sử dụng giấy tờ giả để nhập tịch, gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

Thay thế cho họ, đội tuyển Malaysia gọi lại một loạt cầu thủ nhập tịch hạng hai như Sergio Aguero (gốc Argentina), Romel Morales (Colombia), Stuart Wilkin (Anh), Paulo Josue (Brazil), Nooa Laine (Phần Lan)…

Điểm chung của các cầu thủ này ở chỗ họ từng bị chính đội tuyển Malaysia loại khỏi đội hình hồi tháng 6 và tháng 9, những đợt tập trung gần nhất của đội tuyển Malaysia, nhường chỗ cho chính 7 cầu thủ vừa bị FIFA treo giò.

Điều đó cho thấy đội bóng có biệt danh Harimau Malaya buộc phải tái sử dụng những gương mặt mà họ ngỡ như đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Peter Cklamovski (người Australia gốc Macedonia).

Cầu thủ nhập tịch được cho là có chất lượng tốt nhất trong nhóm 12 cầu thủ nhập tịch mà đội tuyển Malaysia hiện nay là tiền vệ Endrick (gốc Brazil). Tuy nhiên, bản thân Endrick hiện đã không còn giữ được chỗ thi đấu thường xuyên ở CLB Công an (CA) TPHCM tại giải V-League. Thế nên, phong độ là dấu hỏi lớn dành cho cầu thủ này.

Đội tuyển Lào (áo trắng) có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây (Ảnh: Nam Anh).

Đó là về mặt chuyên môn, còn về mặt tinh thần, chắc chắn đội bóng của HLV Peter Cklamovski sẽ bị ảnh hưởng bởi nguy cơ bị loại khỏi Asian Cup 2027 đang lơ lửng trên đầu họ. Trong bối cảnh đó, các cầu thủ Malaysia khó giữ được sự tập trung trong thi đấu.

Họ khó tránh khỏi tâm lý có thắng đội tuyển Lào trong những ngày tới (9/10 và 14/10), những chiến thắng đấy cũng trở nên vô nghĩa, nếu FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) chính thức xử bóng đá Malaysia thua kiện.

Với đội hình tương tự đội hình hiện tại, Malaysia từng bị đội tuyển Campuchia cầm chân 2-2 tại vòng bảng AFF Cup 2024. So về thực lực, đội tuyển Lào được đánh giá tương đồng với Campuchia. Những gì mà đội tuyển Campuchia làm được, đội tuyển Lào cũng có thể làm được.

Bóng đá Lào có khá nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây. Cũng tại vòng bảng AFF Cup 2024, Lào từng cầm hòa Indonesia 3-3. Thế nên, việc đội bóng xứ sở Triệu Voi hướng đến việc giành được điểm trước Malaysia trong giai đoạn này, không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

Đội tuyển Lào sẽ ra sân với tư thế không có gì để mất trong những ngày tới, còn Malaysia sẽ ra sân với tâm lý có thể mất tất cả (nếu nền bóng đá của họ thua kiện và bị kỷ luật bởi FIFA và AFC), đấy là khác biệt lớn nhất của đôi bên vào lúc này.