VFF lên tiếng khi Liên đoàn bóng đá Malaysia kháng cáo FIFA thất bại

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng nay (7/10), một quan chức VFF nói: “FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) không hề có bất cứ thông báo nào cho chúng tôi, về quá trình điều tra và về quá trình ra phán quyết đối với đội tuyển Malaysia”.

Trong khi đó, một quan chức khác của VFF nói rõ: “Quá trình điều tra và quá trình ra phán quyết của FIFA và AFC hoàn toàn độc lập”.

Các cuộc điều tra của FIFA nhằm vào cầu thủ nhập tịch giả của Malaysia được tiến hành độc lập (Ảnh: ASEAN Football).

Các đội tuyển Việt Nam và Malaysia nằm chung bảng F tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trận đấu giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam ngày 10/6 trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia) trong khuôn khổ giải đấu nói trên, cũng là trận đấu khiến nhóm 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA điều tra.

Những cầu thủ này gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

Về lý thuyết, những phán quyết của FIFA có liên quan đến 7 cầu thủ nói trên và đến đội tuyển Malaysia gây ảnh hưởng lớn đến số phận của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, quá trình điều tra của FIFA diễn ra độc lập, VFF không biết các bước đi của quá trình điều tra này, cũng như không được phía FIFA thông quá kết quả quá trình làm việc, vì nguyên tắc bảo mật thông tin và nguyên tắc làm việc độc lập của Liên đoàn Bóng đá thế giới.

Sau khi kháng cáo thất bại tại FIFA, bóng đá Malaysia có thể tìm đến CAS (Ảnh: NST).

Ngay đến Liên đoàn Bóng đá châu Á cũng không được biết và không được quyền can thiệp vào quá trình điều tra cũng như các kết luận của FIFA, cho dù AFC cũng là bên liên quan đến các đội tuyển Malaysia, Việt Nam và Asian Cup 2027.

Đêm qua, Tổng thư ký (TTK) AFC Datuk Seri Windsor Paul chia sẻ: “Sau khi Ủy ban Phúc thẩm của FIFA đưa ra quyết định về kết quả kháng cáo, FAM có 10 ngày tiếp theo để thông báo rằng họ có muốn kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) hay không?”.

“Sau khi CAS xử lý xong, CAS sẽ gửi kết quả cuối cùng về cho AFC. Chúng tôi sẽ chuyển quyết định này đến Ủy ban Kỷ luật AFC để họ xem xét. Nếu FAM có vi phạm, theo phán quyết của CAS, Ủy ban Kỷ luật của AFC sẽ hành động”, TTK AFC Datuk Seri Windsor Paul cho biết thêm.

Phát biểu trên của ông Windsor Paul cho thấy ngay đến AFC cũng chỉ là bên thi hành các phán quyết, từ FIFA và từ CAS, chứ AFC không được quyền can thiệp hoặc được thông báo về quá trình điều tra và quá trình ra phán quyết của các tổ chức cấp trên. Tất cả các bước đều được FIFA và CAS tiến hành độc lập.